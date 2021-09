Nová největší výletní loď světa poprvé vyplula na moře

Na testech se podílelo asi 500 lidí, dokončení zkušební plavby symbolizuje pro největší výletní loď světa významný milník. Stejně tak pro společnost Royal Caribbean, která plavidlo vlastní — jde už o pátý přírůstek do třídy Oasis, kam se řadí i bývalé největší výletní lodě světa jako Harmony of the Seas či Symphony of the Seas.