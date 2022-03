Nejen fotbal a Brouci. Liverpool je neprávem opomíjený

Liverpool zvládne každého zaměstnat na hezkou řádku dní, a to ve velkém stylu. Od metropole popu by ostatně málokdo čekal něco jiného. Pro rodiště členů nejslavnější hudební skupiny v dějinách tenhle titul znamenal vstupenku až na stránky Guinnessovy knihy rekordů, protože v přístavu na řece Mersey vzniklo víc britských hitů než v kterémkoli jiném městě.

Songy Beatles dodnes ročně přinášejí do městské pokladny mnoho desítek milionů liber a roztáčejí turistický ruch, který před příchodem koronaviru zaměstnával padesát tisíc místních — a doufejme, že po skončení pandemie zase zaměstnávat bude.

Právě tady v roce 1830 vznikla první výhradně parostrojní železnice světa, první trať se zabezpečovacím zařízením, jejíž vagony vozily cestující do nedalekého Manchesteru. O tom, že se na ní také stalo premiérové železniční neštěstí, při kterém zemřel místní poslanec, se už tak hlasitě nemluví.

Ve výšinách hodinové věže však trůní ještě něco jiného. Dva podivní ptáci sedí zády k sobě a zírají jeden směrem na moře a druhý do města. Jsou to živočichové smyšlení, o kterých se odborníci na mytologické tvory dohadují, jestli jsou příbuzní spíš orlům, či kormoránům. Každopádně se stali symbolem města.

V posledních letech vyrostlo v centru města mnoho moderních budov. Město za to ovšem zaplatilo vyškrtnutím ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Došlo k němu v červenci loňského roku.

Místní jim říkají Liver Birds a tvrdí, že samice vyhlíží námořníky vracející se do přístavu, zatímco samec obrácený k městu kontroluje, jestli jsou pro ně v pořádku otevřené hospody. Také se o nich říká, že jestli se na sebe podívají, znamená to konec města. Proto je restaurátoři pečlivě stavěli zády k sobě, i když je kvůli rekonstrukci z věže sundali.

Když už je řeč o pití, je na tom Liverpool víc než dobře. V podniku Ship and Mitre nabízejí na čepu celých třicet piv, v klubu The 23 Club jen o pět méně a „pub“ Baltic Fleet u Albertova doku má rovnou vlastní pivovar. Do hospody Kazimier Garden někdo přitáhl nefalšovaný vlakový vagon a na místní pípy napojil sudy s pečlivě vybranými speciálními pivy z okolí. Tak tedy na zdraví!