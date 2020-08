Nadšenci zachraňují zámek v Rožmitálu

„Dlouhá léta jezdím do Rožmitálu za maminkou, z vesnice o kus dál pocházel můj dědeček a já jsem si nedaleko pořídila chalupu. Ten zámek je krásný, v centru města, nedá se minout, mně to prostě nedalo,“ vyjmenovává Kristýna, proč začala bojovat za záchranu někdejšího hradu z poloviny 13. století.

Na začátku měsíce přibyla provizorní vrata, která uzavřela přístup na pozemky z ulic Ing. Lízla a Hofmeisterovy. A to nejen z důvodu bezpečnosti, ale především kvůli stálým potížím s černou skládkou. V plánu jsou dřevěná vrata do vstupní brány ve věži.

Rekonstrukce běžela od 1975 do konce 90. let, ale nikdy nebyla dokončena. Uvažovalo se, že se v zámku usídlí mj. muzeum hraček. „Doufáme, že se to podaří dát do kupy, předběžné odhady na kompletní rekonstrukci činí 250 až 500 milionů korun,“ podotýká Kristýna.