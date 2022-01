Muž v letadle osahával cestující. Svedl to na turbulence

K incidentu došlo už loni na Štědrý den při letu z Las Vegas do Washingtonu, nyní se však záležitostí začalo zabývat FBI, uvádí server Independent. Šestadvacetiletý Ivan Lopez Jr. čelí obvinění ze sexuálního obtěžování a v případě, že mu bude vina prokázána, může jít až na dva roky do vězení.

Lopez se šel navíc sám přiznat členovi posádky poté, co na něj žena zakřičela, ať od ní jde pryč. Konkrétně měl říct, že sexuálně napadl pasažérku, která vedle něj seděla. Stevard proto muže přemístil o několik řad na jiné sedadlo, aby už nebyl v blízkosti poškozené cestující.

Muž se za své jednání omluvil, ale vyšetřovatelům řekl, že se snažil upoutat ženinu pozornost, údajně ji šťouchal do pravého ramene. Chtěl se jí totiž zeptat, co poslouchá za hudbu, kterou slyšel ze sluchátek. Šťouchnutí do prsa pak mělo být dílem náhody, respektive turbulencí.