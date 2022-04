Moravské a slezské přehrady zatraktivní mola s hnízdy

„Cestovní ruch zažil kvůli pandemii pořádný šok, proto potřebuje novou energii a nové nápady. Jedním z nich jsou i odpočinková mola, která by se u nás v regionu měla začít objevovat na vodních hladinách nádrží, rybníků a přehrad,“ řekl Právu náměstek hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška (ANO).

Mola by mohla disponovat i tzv. hnízdy, kde by si lidé mohli odpočinout. „Vše je koncipováno tak, abychom zvýšili atraktivitu regionu. Tato neobvyklá místa pro relaxaci a trávení volného času u vody mohou zvýšit zájem o trávení dovolené v našem kraji,“ popsal s tím, že v současné době finalizuje kraj architektonický návrh a chystá podklady pro vytvoření projektové dokumentace.

„Až pak budeme znát podrobnější parametry, požadavky na umístění i odhad ceny těchto prvků,“ dodal náměstek hejtmana. Na kterých nádržích a rybnících se mola objeví, chce kraj zveřejnit co nejdříve.

Zvýšit zájem o moravskoslezský region mají ale i další projekty. Jedním z nich jsou i cykloútulny, ty by se měly začít stavět od příštího roku na vybraných stezkách. Hejtmanství jich chce postavit zhruba deset a rozmístěny mají být napříč celým krajem.

„Budou to jednoduchá odpočívadla, která nabídnou zázemí pro krátký odpočinek i bezplatné přenocování. S největší pravděpodobností to budou dřevostavby, ve kterých bude sucho a závětří. Budou bez přípojek elektřiny a vody, jejich součástí by mělo být ohniště nebo servisní cyklostojany pro základní údržbu kola,“ nastínil Krkoška.