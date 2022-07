Modrá je dobrá. A na Lefkadě obzvlášť

Snad na každém řeckém ostrově najdete jednu typickou, opravdu pěknou pláž, která se skví na všech pohlednicích, magnetkách a bez jejíž fotky prostě nemůžete odjet. Tak zrovna tohle je u Lefkady trochu problém. Nádherných pláží je tam totiž nejméně tucet, a když se zeptáte několika turistů na tu nejhezčí, pravděpodobně neuslyšíte dvě stejné odpovědi. Proto je ideální půjčit si na ostrově auto či skútr, objet jej dokola a vybrat si vlastní favoritku.

Název Lefkada je odvozen od slova bílý a bělostné pláže poseté hladkými oblázky, jemným štěrkem a místy i pískem najdete na severu, západě i jihu ostrova. Není to ale tak, že východní část by v oblasti koupání neměla co nabídnout. Je domovem užších, méně opulentních pláží, které jsou pro většinu turistů stále vyhovující. A část výletníků se také spokojeně uvelebí právě v největším turistickém letovisku Nidri na východě ostrova.

Letovisko pod trvalým dohledem miliardáře

Je to dobrá výchozí základna, místní promenáda má totiž nepopiratelné kouzlo. Tradiční restaurace, bary a obchůdky se suvenýry jsou v kombinaci s malebným přístavem tou pravou kulisou letní dovolené. Na vše dohlíží bronzová socha známého řeckého miliardáře Aristotela Onassise. Ten vlastnil protější ostrov Skorpios a obyvatele Nidri zaměstnával, nechal zde zřídit školu, s mnohými z nich se přátelil a pravidelně do městečka jezdil na kus řeči a doušek ouza. Inu co je dobré pro boháče…

Městečko Nidri měl v oblibě i multimilionář Onassis. Do přístavu jezdil s místními rybáři. Foto: Taťána Kynčlová, Novinky

Lefkada navíc jako jeden z mála oblíbených řeckých ostrovů nepodléhá diktátu masového turismu v podobě obřích resortů, které by nenávratně změnily tradiční charakter ostrova. Do roku 1995 na ostrově nestál jediný luxusní hotel a většina ubytovacích kapacit patří i dnes do zlaté střední třídy.

„Na Lefkadě se vrátíte do starého Řecka. Je to ostrov, kde nenajdete velké množství 5* resortů, jsou zde spíše menší hotýlky, apartmány, studia, turisté si zde půjčují auta a objevují ostrov, jeho nádherné pláže na západní straně, chutě a rozmanité vůně v místních tavernách,“ přibližuje lákadla Lefkady mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Ilona Topolová.

Volba základny

A kde mohou turisté na ostrově zakotvit? Nidri je z letovisek největší a nejživější, přesto nejde o divočinu plnou diskoték dunících do brzkých ranních hodin. Spíše je to o možnostech nákupů a posezení u koktejlu v některém z barů nebo třeba skvělé místní cukrárně Le chocolat. Primárně z Nidri také vyrážejí výletní lodě k nejkrásnějším plážím ostrova. V docházkové vzdálenosti od města se nachází i půvabný vodopád, kde se můžete vykoupat ve velmi osvěžujícím sladkovodním jezírku.

I u Nidri lze nalézt půvabné menší plážičky. Foto: Taťána Kynčlová, Novinky

Kdo by chtěl mít jednu z nejoblíbenějších pláží ostrova v docházkové vzdálenosti či dojezdu dostupného lodního taxi, bude pravděpodobně vybírat mezi o něco klidnějšími letovisky Vassiliki na jihu a Agios Nikitas na severozápadě Lefkady.

Po stopách celebrit

„Vassiliki, ze kterého můžete dojít na malebnou pláž Agiofili, je vyhledávané jak rodinami, tak i sportovci. Široká pláž s pozvolným vstupem přímo v letovisku je ideální pro děti. Oblast Ponti je zase vyhlášená skvělými podmínkami pro windsurfing a je rájem i pro fanoušky dalších vodních sportů,“ prozrazuje mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Stojí za zmínku, že ve Vassiliki si každoročně pronajímá vilu i Janek Ledecký s rodinou a letovisko není cizí ani dalším českým celebritám, obzvláště těm, které se rády udržují ve formě.

Další tradiční vesnicí a letoviskem v jednom je Agios Nikitas, odkud se můžete pěšmo dostat hned na několik půvabných pláží, ale nejhezčí z nich je určitě Milos, čekající hned za kopcem.

Není těžké se zamilovat do pláže Milos. Foto: Taťána Kynčlová, Novinky

Asi půl kilometru dlouhá pláž je hodně široká, z obou stran ohraničená útesy a lemovaná zelení. Lefkada je celkově jedním z nejsvěžejších Jónských ostrovů, za což vděčí vydatným srážkám v zimním období. Kdo by se stejně jako v ikonické pohádce nechtěl trmácet do kopce, z kopce a při návratu do vesnice zase do kopce, může využít lodní Milos taxi, které v sezoně jezdí snad každou hodinu a na pláži být cobydup.

Nedaleko od vesnice Agios Nikitas se nachází pláž Kathisma s veškerým plážovým servisem a moderním barovým komplexem s bazénem. Zajímavou kulisou při koupání jsou pak paraglidisté, kteří se vznášejí nad koupajícími se šťastlivci a na pláži dokonce přistávají.

Pláž Kathisma je oblíbená i u paraglidistů. Foto: Taťána Kynčlová, Novinky

Zhruba dvacet minut jízdy autem na jih jsou vzdálené pláže Kalamitsi a Megali Petra. I zde jsou k dispozici lehátka a slunečníky, ale pláže jsou členěny rozměrnými balvany, které, pokud nezakotvíte hned na kraji, poskytují větší dávku soukromí a autentičtější požitek z pláže bez služeb. Proto jsou více vyhledávané volnomyšlenkáři a milovníky koupání bez plavek.

Naháči vítáni

Na Lefkadě není čistě nudistická pláž, ale pro naturismus je jich vhodná většina. Jak daleko po pláži půjdete, než se svléknete, záleží jen na tom, jak moc jste stydliví. Pláže jsou tak dlouhé a prostorné, že přísným pohledem vás opravdu nikdo probodávat nebude. Což platí i o pláži Gialos, která je další v pořadí západních krásek.

„Na tradiční nudistické pláži jsem vlastně nikdy nebyl a ani bych o to nestál,” říká Petr, který na Megali Petře nahý sháněl zapalovač a na Lefkadě je už počtvrté. „Tady je to ale něco jiného. Stačí zamířit na vzdálenější kus pláže a užijete si nahé koupání v podstatě bez lidí. Zkuste to a uvidíte, o kolik je to lepší,” zasmál se Čech přioděný pouze ledvinkou a odešel vstříc dalšímu hledání.

Fanoušci členitých pláží si jistě oblíbí pláže Kalamitsi a Megali Petra. Stačí ujít pár kroků, za balvany číhá soukromí. Foto: Taťána Kynčlová, Novinky

Následuje Egremni, která se, když sejdete nějakých 400 schodů, táhne stovky metrů doprava i doleva. Tady to není o servisu, ale jen o kráse pláže, která si dodnes zachovává panenský pel. Tedy minimálně v intervalech, kdy u ní nezakotví pět výletních lodí najednou. A i když k tomu dojde, stále je kam prchnout a nerušeně se koupat i kochat.

V Kozím přístavu dnes kotví výletní lodě i katamarány

Místem, kde byste se nedostatečně oděni zvědavým pohledům opravdu nevyhnuli, je pláž Porto Katsiki, což v překladu znamená Kozí přístav. A přestože Lefkada nemá jedinou královnu pláží, tato by v případné anketě patřila k těm nejskloňovanějším. Není divu, rozlehlá pláž skvící se pod strmým útesem se nejednou umístila vysoko v žebříčku nejkrásnějších pláží světa. Můžete se k ní dostat buď autem v kombinaci s četnými schody, nebo lodí, která však nezakotví přímo na pláži, ale ve vzdálenosti, kterou lze bez problémů doplavat.

A jak na ideální plážový den? „Doporučuji sbalit piknikový koš a na východ slunce vyrazit na Porto Katsiki, dopoledne je pláž skutečně absolutně opuštěná. Jakmile se začne plnit výletními loděmi, přesuňte se na pláž Egremni, která je dlouhá a široká, a i přes výletní lodě zde stále najdete místo, kde se s lidmi nebudete tlačit. Na konci dne se ještě zajeďte vykoupat na Agiofili, kde svůj krásný plážový den uzavřete,“ radí Ilona Topolová z Blue Stylu.

Porto Katsiki v celé své kráse Foto: Taťána Kynčlová, Novinky

Tento výčet pláží zdaleka není kompletní a v podobném duchu by se dalo pokračovat ještě dlouho. Některé věci ale nejde popsat, musí se zažít. A Lefkada je jednou z nich. Alespoň pro všechny, kteří mají rádi hru bílé a modré ozvučenou šuměním moře.