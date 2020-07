Mezinárodní cestování se nevzpamatuje dřív než za tři roky, tvrdí IATA

Vzhledem k nelepšící se situaci ve světě se mezinárodní doprava vrátí do předkoronavirového normálu o rok později, než IATA původně odhadovala. „Jelikož cestování zůstává omezeno, bude zotavení osobní dopravy pomalejší, než se předpokládalo,“ cituje prohlášení asociace server Daily Mail.

Rychleji by se měly z krize oklepat zejména krátké letecké linky, zatímco těm dálkovým to kvůli aktuální situaci potrvá. Očekává se, že se počet celosvětově přepravených lidí za rok 2020 propadne oproti loňsku o 55 procent. Je to horší předpoklad, než jaký IATA předvídala v dubnu, kdy počítala s propadem 46 procent.