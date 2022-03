Letní letový řád nabídne z Prahy spojení do 147 destinací. Méně než před pandemií

Ze zcela nových destinací přibydou v létě linky do saúdského Rijádu, portugalských měst Faro či Porto, ale také na řecké ostrovy Mykonos a Santorini. Od poloviny května budou zahájeny také dvě pravidelné linky do New Yorku. Jedna na letiště Newark v New Jersey, druhá přímo na letiště J. F. Kennedyho.

Na pražském letišti začne operovat i několik nových dopravců, mezi nimi aerolinky Air Montenegro, které nabídnou spoje do Černé Hory, islandské Play s linkou do Reykjavíku a další. Na již aktivních linkách, jako jsou ty do Londýna, Amsterdamu či Paříže, bude navýšen počet letů.

„Oproti loňské letní sezoně nabídneme cestujícím o 19 destinací více, přestože budou aktuálně zcela chybět destinace na Ukrajině a v Rusku. Pro porovnání v rekordním roce 2019 se z Prahy létalo do 190 destinací,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. „I přes nelehkou situaci v letectví se nám tedy stále daří rozšiřovat mapu přímých spojení z Prahy,“ doplnil.

Zjistit si předem podmínky

V průběhu nadcházející letní sezony budou nabízet spojení do nejvíce destinací letecké společnosti skupiny Smartwings Group (75), dále Ryanair (29), Eurowings (19), Wizz Air (12) a easyJet (11).

„Po dvouleté vynucené přestávce nabídnou letecké společnosti v průběhu letní sezony další zajímavá spojení pro příjezdový i výjezdový cestovní ruch. I letos chceme vybrané destinace podpořit vlastními marketingovými aktivitami na českém trhu,“ okomentoval ředitel Leteckého obchodu letiště Praha Jaroslav Filip.