Krušnohorská rozhledna Bleiberg čeká na znovuotevření

„Kanalizace je natažená k nedalekému objektu Horské služby, ale její prodloužení k rozhledně by znamenalo rovněž vybudování čerpací stanice. Bez toho to nemá řešení. Bez vody a kanalizace skončíme na požadavcích hygieny,“ sdělil Majer.

Majitel rozhledny s restaurací chce věc řešit v součinnosti s obcí, protože případné prodloužení kanalizace nebo vodovodu by se neobešlo bez zásahu do pozemků obce Bublava. Podobné problémy řešilo před časem město Boží Dar se zavedením vodovodu a kanalizace na Klínovec (1244 m), kde dosáhly náklady na vybudování infrastruktury kolem sta milionů korun. Podle Majera ale tak vysoké náklady v případě Bleibergu nehrozí.

„Stálo by to relativně málo, počítám řádově statisíce korun,“ uvedl. „Kapacita hotelu na Bleibergu není velká, takže by se jednalo jen o jednoduché přípojky,“ vysvětlil. „Čekám nyní, kdo by mi připravil projekt, aby mi záměry zpracoval a já je mohl předložit k posouzení,“ dodal.