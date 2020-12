Kruhová ranvej jako hudba budoucnosti? Navýšila by kapacitu a usnadnila řadu věcí

Kolem dokola by ranvej měřila asi 11 kilometrů, široká by byla 3,5 kilometru, uvádí server Daily Mail. Taková dráha by značně navýšila množství letadel, která mohou v jednu chvíli přistávat či odlétat, čímž by se výrazně zlepšila kapacita samotných letišť. Design je podle vedoucího technika Henka Hesselinka navíc bezpečnější než u klasických drah. Tím, že by letadla mohla přistávat či vzlétat kdekoli, vyhnula by se třeba bočnímu větru.

Jelikož by letadla navíc mohla mířit do a ze vzduchu ze všech směrů, snížila by se také hluková zátěž nad rezidenčními oblastmi. I v hodně zastavěných lokalitách by se lety mohly rozprostřít, čímž by se rozptýlil také hluk.

Nekonečná ranvej by měla mít mírný sklon. V podstatě by byla obdobou závodní dráhy pro auta. „Musíme změnit způsob, jakým se vypořádáváme s letišti, kapacitou, ale i prostředím,“ uvedl Hesselink. „Snažíme se najít řešení, které by umožnilo letadlům přistát i vzletět během jakýchkoli meteorologických podmínek,“ doplnil.

Jít s dobou

Podle technika by kruhová ranvej sloužila jako náhrada za čtyři klasické rovné dráhy, zabrala by přitom méně místa. Kruhovou ranvej už prý vyzkoušeli při několika testech piloti stíhaček. „Uvedli, že na začátku to bylo trochu zvláštní, po dalších dvou až třech pokusech už to označili za velmi přijatelné,“ vysvětlil Hesselink.

Výzkumníci věří, že se stále hustší leteckou dopravou je zapotřebí najít nové technologie, které udrží krok s dobou. Na projektu kruhové ranveje se kromě specialistů z NLR podílejí také partnerské instituce v Německu, Španělsku či Polsku.

Kritici projektu nicméně poznamenávají, že kruhová ranvej je z mnoha důvodů neefektivní, ba přímo nevhodná. Už v roce 2017 vyšel v Business Insideru článek, který poznamenává, že letadla by musela přistávat při mnohem nižší rychlosti, což se nezdá úplně bezpečné. Přistávání by pro piloty bylo těžší i z důvodu, že by se museli mnohem více soustředit, aby letadlo udrželi ve středu dráhy.