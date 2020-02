Koronavirus není pro Čechy strašákem. Bojí se spíš logistických problémů, tvrdí cestovky

„Z dotazů, které nám přicházejí, vyplývá, že řada klientů se více než případné nákazy obává logistických komplikací v hotelech nebo na letištích, na základě kterých by třeba nemuseli být vpuštěni do země,“ popisuje Bezděk. Zároveň dodává, že ničeho takového není třeba se obávat.

Obdobné dotazy směřují lidé i na CK Exim tours. „Čeští klienti na vzniklou situaci samozřejmě reagovali, a to formou dotazů ohledně letů do Thajska, ale i ostatních exotických destinací, přičemž se ptali na bezpečnostní opatření na letištích a tak dále,“ řekl obchodní ředitel Petr Kostka. Prodej zájezdů koronavirus neovlivnil i z důvodu, že většina dovolených je rezervována dlouho dopředu a v rámci last minute jde do prodeje jen skutečně malá část.