Kam se vydat na houby v Praze a Středočeském kraji

Pokud bydlíte poblíž Bohnic, Ďáblic nebo Kobylis, nejsnazší bude vyrazit na houby do zdejšího háje. Lesní porosty tvořené především duby, modříny a lipami se rozkládají na území o rozloze 81 hektarů. Poblíž jezdí autobusy, tramvaje i metro.

Jak na to

Nejrozsáhlejší park Středočeského kraje, Hřebeny u Řevnice, v němž neleží žádné vesnice a do něhož nezasahuje železnice, také správný houbař nezapomene zmínit. Park začíná za pražskou Zbraslaví a zasahuje do katastru Řitky, Dobřichovic, Řevnic, Mníšku pod brdy, Dobříše, Rejkovic, Čenkova u Příbrami až do Hostomic pod Brdy.