Do zahraničí jen na oko. Na tchajwanském letišti mohou lidé předstírat, že cestují

Prohlídka na letišti Sung-šan v Tchaj-peji potrvá půlden a umožní lidem projít si celým procesem odbavení jako při reálném vycestování. Konat se má ve třech termínech, a to 2., 4. a 7. července, ale jen pro omezené množství lidí, pouhých devadesát.

„Ti, kteří neměli příležitost využít mezinárodních letů ze Sung-šanu, budou mít nyní možnost, a navíc se dozvědí více informací o celém procesu nástupu do letadla,“ uvedl zástupce ředitele letiště Chih-ching Wang.

Účastníci akce budou moci i reálně nastoupit do letadla, jako kdyby skutečně měli vzápětí vycestovat do zahraničí. K tomu samozřejmě nedojde. Místo toho vystoupí a opětovně projdou pasovou kontrolou jako po příletu do svých destinací.