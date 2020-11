Cestujte zodpovědně, nabádá Lonely Planet ve svém žebříčku nejlepších destinací

Tichomořské Palau je jednou z destinací, která se v žebříčku Best in Travel objevila. Foto: Profimedia.cz

Palau, Rwanda či Řecko. To je jen zlomek destinací, které do svého výročního seznamu Best in Travel zvolil známý turistický průvodce Lonely Planet. Tentokrát ovšem nejde o žebříček v pravém slova smyslu. Větší důraz je kladen na tři nové kategorie — udržitelnost, komunitu a diverzitu, jež lépe odrážejí, jak se planeta a cestování změnily.