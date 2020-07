Češi berou Řecko útokem

Od 1. července se obnovilo letecké spojení mezi Prahou a Řeckem a podle dosavadního zájmu to vypadá, že Češi na možnost opětovně vycestovat do oblíbené destinace netrpělivě čekali. I když podle letiště se v současnosti do Řecka odbavuje i několik letů denně, cestovky hlásí na začátku července vyprodanou většinu letů do řeckých destinací.