Budoucnost létání? Bezdotyková technologie i více osobního prostoru

Do každé druhé řady v ekonomické třídě umístila firma transparentní zábrany k oddělení cestujících. Větší pohodlí a více soukromého prostoru by se však tradičně dostalo lidem cestujícím v byznys třídě — ti by měli k dispozici místo zcela pro sebe i se závěsem pro větší pocit soukromí.