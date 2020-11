Bistro v Pekingu praská ve švech. Jídlo za to primárně nemůže

Pekingské bistro Yaoji Chaogan se v posledních dnech těší nebývalé přízni. Primárně za to však nemůže jídlo jako takové — hlavním důvodem je jedna významná návštěva v roce 2011. Tehdy do zařízení totiž zavítal nově zvolený prezident USA Joe Biden a strávníci proto doufají, že ochutnají to, co on.