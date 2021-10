Australané si zadovádí na největším skákacím hradu na světě

Do Austrálie míří největší skákací hrad na světě (ilustrační foto). Foto: Profimedia.cz

Do Austrálie míří největší skákací hrad na světě (ilustrační foto). Foto: Profimedia.cz

Do Austrálie míří největší skákací hrad na světě (ilustrační foto). Foto: Profimedia.cz

Obyvatelé Austrálie se budou moci v nadcházejících měsících vrátit do dětských let. Na kontinent se totiž vrací největší skákací hrad světa The Biggest Bounce, jenž je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Během turné se zastaví prakticky ve všech velkých městech, mimo jiné v Sydney, Brisbane či Adelaide. Jako první však navštíví Perth.