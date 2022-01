Aerolinky opět vyslaly letušku do 828 metrů. I s největším dopravním letadlem

„Udělali jsme to znovu, ale lépe,“ hlásá dopravce v dalším videu, kde informuje například o tom, že průlet letadla kolem mrakodrapu se musel natáčet jedenáctkrát a stroj letěl rychlostí 145 uzlů, což odpovídá zhruba 268 kilometrům v hodině. „Pokud vás to zajímá, to je na Airbus A380 velmi pomalu.“