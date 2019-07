Cviky vsedě

V případě oteklých nohou nebo bolesti krční páteře jsou vhodné cviky, které se provádějí vsedě a nevyžadují mnoho prostoru.

Vsedě opřete chodidla o zem a střídavě je stavte na paty a co nejvýše na špičky. Udržujte svižné tempo.

Můžete střídat polohy — jedna noha na špičce, druhá na patě a naopak. Vsedě napřimte páteř, ramena jsou stažená dolů, bedra mírně dopředu, dlaně položené na stehnech.

S dlouhým výdechem pusou rukama zatlačte do stehen a „odtlačte“ se za hlavou vytaženou co nejvýše, napřimte páteř, hlavu vytáhněte co nejvýše a bradu zasuňte mírně zpět k páteři, ramena jsou stále dole.

S dalším výdechem hrudník „sjíždí“ dolů k pánvi.