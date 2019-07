Kam o víkendu s dětmi: Po stopách tygrů, za lidovými řemesly

O víkendu se koná celá řada poutí, většina k oslavě sv. Anny. Nejen na nich si budete moci s dětmi vyzkoušet práci lidových řemeslníků. Vyrazit můžete také do zoo za tygry, kteří rovněž oslavují svůj den, nebo do různých časových epoch, ať už do středověku či období baroka.