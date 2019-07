mšv, Novinky

Organizace The National Park City Foundation (NPCF) ve spolupráci se společnostmi World Urban Parks a Salzburg Global Seminar vytvořila mezinárodní seznam městských národních parků. Londýn je zatím první vlaštovkou, která se do žebříčku dostala, do konce roku 2025 chce NPCF jmenovat minimálně dalších 25 měst.

Myšlenkou seznamu je udělat města zelenější, zdravější a divočejší, tedy přívětivější i pro zvířecí druhy. „Jaký skvělý moment pro Londýn. Oslavujeme biodiverzitu a zelenost tohoto skvělého města,“ uvedla předsedkyně World Urban Parks Jayne Millerová. Dodala, že pro ostatní světové metropole je výzvou, aby zvětšovaly své zelené plochy.

„Jsme konceptem nadšeni,“ uvedl šéf Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) Russell Galt. „Nejprve jsem byl skeptický, protože IUCN nemá pro nic podobného kategorii,“ doplnil ředitel organizace, která mimo jiné vydává celosvětově užívané seznamy ohrožených druhů zvířat. „Mezi Londýňany to vyvolalo velký entuziasmus, a to i mezi těmi, které environmentální témata nechávala dříve chladnými.“

Pomohli svědomití obyvatelé



Hlavní město Spojeného království má 9 milionů obyvatel, ale rovněž je domovem pro skoro 15 000 druhů zvířat, včetně osmi druhů netopýrů nebo největší populace roháčů v Anglii. V Londýně je navíc skoro stejný počet stromů jako lidí a téměř polovina urbanistické plochy je buď zelená, nebo modrá, což značí množství vodních toků, ale samozřejmě i parků.

„Město je velmi odlišná krajina od deštného pralesa, ale lišky, sokoli a další divoká zvířata žijící ve městě nemají o nic menší hodnotu,“ uvedl Daniel Raven-Ellison, geograf, který s konceptem národních městských parků před šesti lety přišel. Podle něj si mohou Londýňané poblahopřát, protože to jsou právě oni, kteří na svých balkonech či zahrádkách vysazují rostliny, které prospívají divokým zvířatům.

Počítá se i snaha co nejvíce zakrýt betonové plochy, což přispívá i ke snižování teploty ve městě. Do projektu je zapojeno na 250 organizací, které pomáhají budovat zelenější metropoli.

Pro zápis na seznam městských národních parků dělají kroky i další britská města. Kampaň už rozjeli v Newcastlu nebo Glasgow. Dalšími vhodnými kandidáty by mohla být Nairobi v Keni či jihoafrické Kapské Město, které oplývají vysokou biodiverzitou. Podle předsedy společnosti World Urban Parks v Severní Americe přicházejí v úvahu také kolumbijská Bogotá, americký Seattle, čínský Čcheng-tu nebo thajský Čiang Mai.