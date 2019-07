mšv, Novinky

Podle Juana Josého de Lepe, manažera společnosti Alcarria Flora, zažívají levandule v regionu skutečný boom. Za posledních 10 let se produkce voňavých květin několikanásobně zvýšila, jejich pěstování je atraktivní i pro samotné farmáře. Na rozdíl od obilí totiž levandule přitahují turisty, kteří pak v regionu nechávají více peněz.

„Cestovní ruch hraje důležitou úlohu, protože sem přijíždějí návštěvníci, procházejí se polích, fotí si je a zajišťují finance pro náš region. Levandule je během léta velmi významným ekonomickým atributem pro místní,“ tvrdí de Lepe. „Dříve tu po sklizni obilí zbyla jen suchá půda. Lidé tak šli raději na pláž, teď preferují tento rurální druh turistiky,“ doplnil.

Nejhezčí jsou večer



Podle místního obyvatele Ernesta Villalby jsou pole obzvláště půvabná za soumraku. „Je to tím kontrastem světla, zelené a fialové barvy. Večer je to příjemné, připočteme-li všudypřítomnou vůni,“ myslí si. A turisté souhlasí. Paleta barev je podle nich skutečně působivá. „Je to úžasné, ta vůně, vzduch, západ slunce, bzukot včel...“ tvrdí Ana Fernandezová, která se dorazila pokochat z Madridu.

Podobně jako v Provence, i španělská levandule nachází užití zejména v parfemářství a kosmetice. Není ovšem výjimkou, že se používá i v potravinovém průmyslu.

Jedno oblíbené levandulové pole mají také v anglickém hrabství Surrey. Je natolik populární, že je turisty doslova obsypané, a tak majitelé návštěvníky prosí, aby zkusili dorazit mimo víkendy, kdy je tam nejvíc rušno.