Nejtyrkysovější atrakce Islandu má srdce ukryté 2000 metrů pod zemí

Navštívit Island a nezavítat do Modré laguny, to je jako navštívit Neapol a neochutnat tamější pizzu. Nikdo vám za to hlavu neutrhne, ale poplácání po zádech také nečekejte. Možností koupání v termálních vodách je na Islandu mnoho. Modrá laguna je však jen jedna a její uhrančivě tyrkysová barva není jediným důvodem, proč ji mají snad úplně všichni ve svých cestovních itinerářích.