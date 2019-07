mšv, Novinky

Cestování je změna a změna dělá lidi chytřejšími, protože se musejí adaptovat. Ať už je to na nové prostředí, situace, výzvy nebo myšlenky. A tato nově získaná schopnost, zkušenost či znalost napomáhá v podstatě k větší moudrosti. „Náš druh, který je jediným potomkem našich kočovných předků, se jmenuje homo sapiens sapiens. Znamená to moudrý, a to hned dvojnásobně. Pokud chcete z cestování vytřískat víc, tady je pár tipů,“ radí Allen.

První radou je nevracet se dokola na ta stejná místa. „Samozřejmě to tam milujete. Ale vzpomeňte si, že i na tato místa jste museli poprvé vyrazit, abyste si je zamilovali,“ tvrdí kouč. Blízkost a známost přináší pohodlí a štěstí, ale objevování něčeho nového může přinést zase poznání a ještě více štěstí. „Sepište si všechny destinace, které jste kdy chtěli navštívit a nechejte tento seznam soutěžit s těmi starými místy. U těch dosud neobjevených jasně převažuje výhoda nově nabyté moudrosti,“ dodává Allen.

Dobrodružství, co utkví v paměti



Že jsou peníze v tomto případě limitním faktorem, je zřejmé. Stejně tak počet dní dovolené. „Pokud můžete, jeďte. Čím déle jste pryč, tím hlouběji se sžijete s daným místem. Pokud byste někde mohli zůstat měsíc, brzy se začnete orientovat jako místní, objevíte více detailů, které si zamilujete, a s někým se i spřátelíte. Tato úroveň absorpce vyžaduje ochotu, ale i čas,“ vysvětluje kouč.

Dodává, že vědci z Univerzity v Pittsburghu zjistili, že studenti, kteří byli na zahraničním pobytu, mnohem častěji vyhledávají a užívají si nové zkušenosti, ať už ochutnávání nového jídla nebo něco více riskantního.

Důležitým aspektem je pocit dobrodružství. To vytváří nesmazatelné vzpomínky. Ne nutně to musí znamenat nebezpečí, spíše takový zážitek, který si podle Allena budou chtít lidé přehrávat pořád dokola. S tím souvisí i konkrétní plány a výzvy — ať už třeba lekce vaření lokální kuchyně nebo dobrovolnická práce. Běžci si zas mohou v dané destinaci vytipovat novou fantastickou trasu.

Vyloženě kruciální podle Allena je nenechávat zařizování na ostatních. Doporučuje se vyhnout organizovaným zájezdům, výletním autobusům nebo velkým lodím. „Pokud vynecháte plánování a vysvětlování vašich záměrů ostatním, smazáváte tu hodnotu, kdy sami přijdete na to, kde budete jíst, co chcete vidět, ale dokonce i to, co dané památky nebo místa znamenají. Vaše cestovací zkušenost bude s tímhle mnohem hlubší,“ myslí si kouč.

Vystoupit z komfortní zóny



Přestože dlouhé cestování vlakem či autem může mít také katarzní účinek, je důležité nezapomínat na kontakt s přírodou. „Jedna studie ukázala, že kreativita a schopnost řešit problémy narůstají o 50 procent, pokud subjekt stráví čtyři dny v přírodě. A bez chytrého telefonu,“ vysvětluje Allen. Na cestách by proto měli lidé zamířit třeba do národního parku nebo se vypravit na trek. „A kupte si levný stan, ať třeba někdy můžete přespat venku.“

Vše výše zmíněné se dá ovšem shrnout jednou prostou, i když už trochu zprofanovanou mantrou: vystupujte z komfortní zóny. „Vyhledávejte místní gastronomické a kulturní zážitky, které doma nenajdete. Naučte se zvládnout lokální systém dopravy. Neplánujte si program na všechny dny, stanovte si nějaký zábavný milník,“ doplňuje kouč.

I spisovatel Mark Twain podle Allena psal o nesporných výhodách cestování, oproti vegetování v jednom malém koutě na Zemi po zbytek celého života.