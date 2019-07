mšv, Novinky

Praha



Stylové tržiště

O víkendu se na Smíchově otevře druhé pražské tržiště Manifesto, které si klade za cíl oživit neatraktivní prostory a proměnit je v místo setkávání. Těšit se můžete na školu čepování pod dozorem mistrů svého oboru, v pátek také na živou hudbu a dýdžeje. Vychutnat si budete moci jinak vše, co druhé Manifesto nabídne, včetně stylových obchůdků nebo bohaté nabídky občerstvení. Více zde.

Cesta na Měsíc

O víkendu uplyne 50 let od prvního letu na Měsíc raketoplánem Apollo 11. Při této příležitosti se můžete těšit u Žižkovské televizní věže na speciální videomapping, který velkolepou událost připomene. Součástí programu budou také veřejné projekce filmů a koncert. Dojde také na přednášky, dorazí například ředitel pražského planetária Jakub Rozehnal nebo popularizátor astrofyziky Jan Spratek. Další informace naleznete zde.

Středočeský kraj

Nejlepší štrúdl

V sobotu se bude zámkem Konopiště linout vůně jablečných i jiných štrúdlů. Uskuteční se zde totiž další ročník festivalu pro šikovné pekaře a pekařky, kde se bude soutěžit právě o nejlepší štrúdl. A návštěvníci zámku je budou moci do vyprodání ochutnávat. A poté třeba vyrazit na prohlídku. Další informace najdete zde.

Za lidovou architekturou

V sobotu se ve Lhotce u Mělníka uskuteční zahájení Dnů lidové architektury Středočeského kraje, kde se mohou návštěvníci dozvědět zajímavosti o tradicích a mnoho dalšího. Na sobotu je připraven jarmark s ukázkami tradičních řemesel, vystoupí také folklorní soubory. Zájemci se budou moci vydat na komentované prohlídky lidových staveb Kokořínska. Více se dozvíte zde.

Jihočeský kraj

Hudební festival

V pátek začíná Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, který potrvá skoro do poloviny srpna. Zaměřen je zejména na klasickou hudbu, ale také jazz, folklór, muzikál či operu. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé hosty z různých zemí. Zahajovací večer diváky přenese do éry baroka, pokochají se hudbou a tancem z doby Krále Slunce. Podrobný program naleznete zde.

Plzeňský kraj

Běh lesem

Přijďte se proběhnout na čerstvý vzduch a mezi stromy. V sobotu se uskuteční další zastávka seriálu Běhej lesy, která tentokrát proběhne v chráněné krajinné oblasti Brdy. Trasa povede kolem rybníků, přes zaniklé obce a panenskou přírodu bývalého vojenského prostoru, který bych po 70 let uzavřen veřejnosti. Na výběr je z několika různě dlouhých tras. Další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Historický jarmark

Navštivte v sobotu hrad Seeberg, kde se uskuteční historický jarmark, který připomene návštěvu spisovatele Johanna Wolfganga von Goethe v Čechách. Hlavním tahákem bude trh s řemeslnými výrobky a dobrotami, návštěvníkům budou představeny také lidové písně a texty v egerlandském nářečí. Odpoledne proběhne komorní koncert. Více zde.

Ústecký kraj

Zpět do minulosti

Vypravte se v sobotu do skanzenu v Zubrnicích, kde se uskuteční pouť ke sv. Máří Magdaléně. Přidejte se do průvodu, který se za zpěvu barokní písní vydá na náves. Součástí akce budou také procházky krajinou, řemeslné trhy, hudba, tancovačka a nebude chybět ani občerstvení, přičemž buchty a koláče se budou péct v kachlových kamnech. Více naleznete zde.

Liberecký kraj

Přehlídka vojenské techniky

O víkendu se bude v areálu Muzea obrněné techniky ve Smržovce konat dvoudenní charitativní akce na podporu libereckého hospice. Hlavním tahákem bude možnost svézt se v tanku, návštěvníci dále zhlédnou také výstavu kulometů nebo se podívají přímo do expozice muzea. Více informací naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Zámecké slavnosti

Přeneste se o pár století do minulosti. Navštivte o víkendu Hrádek u Nechanic, kde se uskuteční zámecké slavnosti. Nabídnou kostýmované prohlídky památkou, dobový jarmark s ukázkami řemesel, ale také spoustu dobrého občerstvení a dobových specialit. Další informace najdete zde.

Pardubický kraj

Keltská kultura

Po sedm dní se bude od soboty v Nasavrkách konat festival keltské kultury Lughnasad, který nabídne zábavu pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci se dozvědí zajímavosti o tradicích a zvycích keltů, čekají je přednášky o historii, ale také workshopy. Chybět samozřejmě nebudou ukázky řemesel nebo ochutnávky pokrmů. Více naleznete zde.

Vysočina

Hudební festival

Hudbu nejrůznějších žánrů si budete moci vyslechnout o víkendu na festivalu Hrošení, který se koná v kempu Moře u rybníka Řeka. Na své si přijdou příznivci rocku, folku, blues, ale také rapu. Představí se také zahraniční hosté až z Chile. Sobota se oproti pátku ponese v poklidnějším duchu, kdy se budou hrát mimo jiné trampské písně a country. Více zde.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

Zajeďte si o víkendu na skleničku do Hovoran, kde se koná 12. ročník otevřených sklepů. Představí se vám přes dvacet vinařů, kteří vám kromě koštování rádi řeknou zajímavosti o pěstování vína. Večer je připravena zábava na parketu s cimbálovou muzikou. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Víno na zámku

V sobotu si užijte netradiční prohlídku zámku Jánský vrch, kde se dozvíte zajímavosti o historii zámku a zahradách. Mimo to bude součástí také řízená degustace vína s profesionálním sommeliérem a gastronomem. Rezervace dopředu je nutností. Více informací naleznete zde.

Zlínský kraj

Piknikový den

Udělejte si odpočinkovou neděli. Na zámku Vizovice si můžete udělat piknik, s drobným občerstvením si při tom nemusíte lámat hlavu. Kromě toho si budete moci vyzkoušet nenáročné hry, třeba badminton, kroket, k zapůjčení budou také deskovky ideální pro polehávání na dece v trávě. Více informací najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Hudební festival

Světové i tuzemské hvězdy se představí od čtvrtka do nedělní noci na dalším ročníku multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci se mohou těšit například na legendární The Cure nebo první tuzemské vystoupení britské kapely Florence + The Machine. Součástí je také diskuzní fórum Meltingpot, plné přednášek se zajímavými hosty. Více informací naleznete zde.