mšv, Novinky

Praha



Detektivní týden

Staňte se společně se svými dětmi detektivy. Navštivte od soboty Chvalský zámek, kde se vám odkryje tajemný příběh, ve kterém se budete moci stát hlavními aktéry. Objevte místo úkrytu ztracené rytiny na pozadí událostí z přelomu 17. a 18. století. Na začátku obdržíte obálku s indiciemi a postupně budete luštit složitý případ, který vás provede prakticky celým zámkem. Další informace najdete zde.

Středočeský kraj

Festival pro všechny

Navštivte o víkendu Přehrady Fest na Slapech, který nabídne vyžití pro celou rodinu. Těšit se můžete jednak třeba na vystoupení kapel Chinaski, Mirai nebo Mig 21, ale také na stage jen pro děti. V programu je pro ně nachystáno třeba cvičení, kouzelnické představení nebo také workshopy a různé atrakce. Více informací najdete zde.

Hrané prohlídky

Prozkoumejte hrad Křivoklát v rámci nových hraných prohlídek. Přenesete se do roku 1278, posledního roku vlády i života Přemysla Otakara II. Dozvíte se, co se odehrálo po bitvě na Moravském poli, a jak tento konflikt ovlivnil směřování českých zemí. Nenásilnou formou si tak projdete památku i s dětmi, které by klasická prohlídka příliš bavit nemusela. Více zde.

Jihočeský kraj

Den fantazie

Navštivte v sobotu zážitkový park Zeměráj, který představuje vesnici z počátku raného středověku. Na akci se dozvíte, co všechno lze tvořit z ovčí vlny. Seznámíte se s praním, česáním, barvením i tkaním a společně s obyvateli si budete moci zkusit vyrobit vlastní umělecká díla. Další informace najdete zde.

Plzeňský kraj

Barokní festival

Přeneste se do období baroka. V pátek odpoledne se v Muzeu Českého lesa v Tachově koná festival s interaktivním programem pro děti i dospělé. Těšit se můžete na hudební, divadelní a taneční vystoupení, ale třeba i ochutnávky dobové kuchyně. Vaše ratolesti si budou moci zkusit střelbu z luku či kuše. Podrobný program najdete zde.

Karlovarský kraj

Ke knížeti na zámek

Vyrazte s dětmi v pátek na zámek Kynžvart a staňte se hosty knížete Metternicha. Ve večerních hodinách si budete moci projít interiér památky nasvětlený pomocí svící, ocitnete se na zámku v době před zahájením hostiny. Prohlídkami vás provede majordomus, který návštěvníky seznámí se stolováním v 19. století. Více zde.

Ústecký kraj

Večerní zoo

Jak to vypadá v zoo po zavírací době, se můžete dozvědět v pátek při prohlídce v Ústí nad Labem. Podívejte se, co dělají zvířata, když kolem není tolik lidí, zjistěte informace o zahradě. Čeká vás komentovaná prohlídka s průvodcem, který odpoví na každý všetečný dotaz. Rezervace místa je nutná. Další informace naleznete zde.

Liberecký kraj

Dny lidové architektury

O víkendu se v rámci Dnů lidové architektury otevře Liščí bouda na Kristiánově. Dozvíte se nejen zajímavosti o historii samotného objektu, připraven je také doprovodný program zejména pro děti. Čeká vás interaktivní hra O skláři Lišákovi, kde se zábavnou formou seznámíte s výrobou skla. Nebude chybět něco dobrého na zub nebo vystoupení živé kapely. Další informace najdete zde.

Královéhradecký kraj

Charitativní pouť

Navštivte od pátku do neděle charitativní pouť v České Skalici, která nabídne nejen hudební program, ale také zábavné atrakce pro děti. Připraveny jsou různé aktivity, včetně malování na obličej, atrakcí v podobě projížděk na koních nebo kouzelnického vystoupení. Dospělí se zase mohou těšit na degustaci vín. Připravena je rovněž letecká show. Dobrovolné vstupné bude věnováno na ústav pro děti s mozkovou obrnou. Více zde.

Pardubický kraj

Hradozámecká noc

O víkendu dorazí na hrad Kunětická hora skutečně významný host. V neděli památku navštíví král Vladislav Jagellonský, na návštěvníky čekají kostýmované prohlídky, podívají se také na ceremoniál pasování na rytíře. Nebudou chybět šermířská vystoupení, replika vojenského ležení, divadelní scénky nebo výstava zbraní. Více informací najdete zde.

Vysočina

Oživené město

Židovská čtvrť v Třebíči od pátku do neděle ožije bujarým veselím. Návštěvníci se seznámí se životem židovské komunity v minulém století, čekají je prohlídky památek, ale především trh plný řemeslníků, na němž nebudou chybět dobré jídlo a pití. Dospělí budou moci ochutnat třeba košer whiskey nebo pivo, pro děti jsou připraveny soutěže nebo dílničky. Další informace najdete zde.

Jihomoravský kraj

Kovářská sobota

Seznamte se v Technickém muzeu v Brně s dvěma řemesly, kovářským a kolářským. Nebudete však jen nečinně přihlížet, děti si budou moci zkusit ukovat hřebík nebo podkovičku, vyzkoušejí si také práci se dřevem. Připravena je poznávačka řemeslného nářadí, ale také dřevin podle listů, šišek či jehličí. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Podvečerní prohlídka

Na kostýmovanou prohlídku můžete v sobotu vyrazit na hrad Šternberk. Průvodci v dobových úborech vás provedou památkou a představí vám historickou módu, stolování a život na hradech a zámcích v minulosti. Součástí prohlídky bude také hudební vystoupení v kapli. Další informace najdete zde.

Zlínský kraj

Pekařská sobota

V sobotu se bude v rožnovském skanzenu oslavovat pečivo. Při Pekařské sobotě se bude soutěžit o nejlepší chleba či rohlík, budou připraveny i další netradiční disciplíny. Návštěvníci budou moci všemu přihlížet, připraveny budou také ochutnávky a vystoupení dechové hudby a folklorního souboru. Více najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Rytířský turnaj

Vyrazte o víkendu na hrad Sovinec, kde se uskuteční velkolepý rytířský turnaj. Kromě soubojů se můžete těšit i na kejklíře, historická řemesla, z nichž některá si budete moci i vyzkoušet, chybět nebudou stánky s oblíbenými dobrotami, jak sladkými, tak slanými. Pro děti jsou připraveny loutkové pohádky, na závěr proběhne fakírská ohnivá show. Podrobnosti najdete zde.