Elektrokolo je zkrátka ideální dopravní prostředek pro všechny sváteční cyklisty, kteří netouží trhat osobní rekordy či bojují s vlastní kondicí (případně zdravotním stavem), ale mají rádi jízdu na bicyklu. Hodí se také pro všechny, kdo se potřebují dostat rychle a bez problémů z jednoho konce města na druhý, aniž by museli trčet v zácpách nebo se kvůli rychlému přesunu na klasickém kole koupat ve vlastním potu. Říkáte si, že i pro vás by bylo elektrokolo skvělým společníkem? Pak vám poradíme, jak vybrat to pravé.

Pohoda na cyklostezce i v terénu

Vzhledem k tomu, že elektrokolo nepatří k nejlevnějším dopravním prostředkům, vyplatí se jeho výběru věnovat důkladnou pozornost. Jak se vlastně liší od klasického „bicyklu“? Na první pohled nijak zvlášť, nicméně při důkladnějším pozorování si všimnete elektromotoru, díky kterému cyklista nešlape tak úporně jako na klasickém kole, a především baterie umístěné na rámu. Cyklistovi tak pomáhá při šlapání do pedálů motor (výkon si může podle potřeby regulovat). Tuto „posilu“ je nicméně možné kdykoli vypnout, jen je třeba počítat s tím, že jezdec bude muset vynaložit větší úsilí něž na klasickém kole.

Podle čeho elektrokolo vybírat? Kritérií je celá řada, nicméně základní je stanovit si, kde budete nejčastěji jezdit (město, terén?) a jaký výkon očekáváte – budete elektrokolo využívat jen na přejezdy z práce domů, nebo s ním chcete vyrážet na výlety?

Na trhu totiž najdete městská elektrokola, která jsou lehká a často i designově povedená a jejichž dojezd se pohybuje okolo 40 až 70 kilometrů, dále elektrokola treková (hodí se na silnici i do lehčího terénu, jejich dojezd dosahuje 90 až 140 km) nebo horská elektrokola pro opravdu zapálené cyklisty, kteří se nezaleknou ani náročného terénu. Samostatnou kategorii pak tvoří skládací elektrokola, která jsou ideální do města a pro všechny, kteří nemají příliš prostoru na „ustájení“ kola (mimo zpevněné cesty se ale skládací kolo nehodí).

Tak jako u kol klasických, i elektrokola můžete vybírat ve variantě pánské či dámské. Velmi oblíbená jsou tzv. unisex kola – jejich nápaditý design vyhovuje jak ženám, tak i mužům, kteří z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou mít kolo s vysokým rámem, ale nechtějí jezdit na dámském modelu.

Důležité parametry

Jak už jsme nakousli, velmi důležité hledisko představuje dojezd elektrokola, tedy kolik kilometrů kolo ujede na jedno nabití. Dojezd je udáván kapacitou baterie do elektrokola. Pamatujte však, že záleží i na stylu jízdy (či terénu, ve kterém se pohybujete), takže dojezd udávaný výrobcem se v reálu může trochu lišit. Vždy se proto vyplatí informovat se u prodejce kol. Baterie může být umístěna buď v nosiči kola (především u městských modelů), přímo na rámu (asi nejčastější typ umístění, který nijak nenarušuje jízdní vlastnosti kola), nebo za sedlovou tyčí (častý u skládacích kol).

Elektrokola se dále liší i typem motoru, jímž jsou vybavena. Podle umístění můžete zvolit buď elektromotor na předním kole (hodí se především pro nenáročné jízdy a na novějších typech elektrokol jej už téměř nenajdete), na kole zadním (oceníte jej na cyklostezce i v mírném terénu), nebo na středu kola (jeho vyšší cena je vyvážena faktem, že se s ním nemusíte bát ani jízdy mimo zpevněné cesty).

Tak jako u klasického kola pamatujte při nákupu elektromodelu rovněž na správnou výšku rámu (ačkoli najdete na internetu či v obchodě řadu velikostních tabulek, vždy se vyplatí si kolo osobně přijít vyzkoušet a nechat si poradit odborníkem).

Počítejte s tím, že elektrokolo znamená také nemalou investici. Podle výbavy a provedení najdete na trhu levná elektrokola přibližně od 15 000 korun až po modely s cenou v řádu několika set tisíc korun. Nejen kvůli ceně se řada lidí rozhodne pro přestavbu na elektrokolo, tedy přeměnu klasického kola na elektrické. Ačkoli není problém sehnat sadu na přestavbu a proměnu provést doma, pro méně zdatné cyklisty-kutily je lepší nechat si kolo upravit v servisu.

