mšv, Novinky

Plány na vybudování bazénu představila společnost Compass Pools, která by navrhla i celý 220 metrů vysoký mrakodrap. V jeho vyšších patrech by se nacházel luxusní hotel a bazén by měl být tak vyhrazen pouze pro hosty.

Incredible rooftop infinity pool planned in London, UK https://t.co/3h4QACKiYM pic.twitter.com/oBsJA2M7IU — NZStuffTravel (@NZStuffTravel) 4. června 2019

Bazén o objemu 600 000 litrů by zabíral celou střechu, díky čemuž by nabízel 360stupňový výhled na londýnské panoráma. „Čelíme docela velkým technickým výzvám, ta největší je, jak se vlastně do bazénu dostat,” uvedl za společnost Alex Kemsley. „Vyřešili bychom to zřejmě podobně jako poklop v ponorce, ke kterému povedou točité schody přímo uprostřed bazénu,” dodal s tím, že to bude trochu jako v Jamesi Bondovi.

Stejně průhledné jako dno mají být i stěny, aby šlo prý vše co nejlépe vidět. Nepoužilo by se ale klasické sklo, ale odolnější a lepší materiál, který lépe láme světlo, aby bazén působil hladce a čistě. Další technickou vychytávkou by měl být také systém, který by zabraňoval vodě, aby ji například silný vítr rozprsknul přes okraje budovy.

„Často k nám přicházejí architekti, abychom pro ně navrhli nekonečný bazén. Většinou to ale bývá spíše tečka, nikdy mu nemá podléhat celá budova. Při tomto projektu jsme to vzali opačně a navrhli nejprve bazén. Pak jsme si položili otázku, jak pod něj umístíme budovu,” řekl Kemsley. „Bude to opravdu skvělý zážitek, ale rozhodně nic pro akrofobiky.”

Pokud budou potvrzeni všichni investoři a developeři, mohla by výstavba mrakodrapu začít v roce 2020.