Nejstarší strom v Británii může uhynout. Turisté z něj lámou větve

Turisté mohou zapříčinit uhynutí nejstaršího stromu ve Velké Británii. Jeho stáří se odhaduje na 3000 až 5000 let, podle všeho by za dalších 50 let už ale nemusel existovat. Přestože je obehnán zdí, lidé ji často přelézají, lámou ze stromu větve a berou si je na památku nebo na ně připevňují stuhy, píše agentura Reuters.