Novinky

Duffyová byla situací nepříjemně překvapená, protože při letu z Manchesteru do portugalského Fara rovněž kojila a nikdo z posádky Ryanairu jí nic neřekl. To však neplatilo pro zpáteční cestu. „Přišel ke mně stevard a řekl mi, že tady nemůžu syna krmit, což pro mě bylo šokující, když o 10 dní dříve to problém nebyl. Celou dobu tam stál, než jsem skončila a oblékla se,“ uvedla Britka.

Stejná situace pak nastala při přistávání. „Byla jsem v šoku, rozzlobená a ponížená. „Chtěla jsem dítě nakrmit, ale zase mi řekli, ať s tím přestanu,“ řekla Duffyová a dodala, že bude mít teď asi problém znovu letět. Se společností Ryanair to prý navíc bylo určitě naposledy. „Když jsem cestovala do Portugalska, nikdo neřekl ani slovo, dokonce ani když kontrolovali, zda máme zapnuté pásy,“ doplnila.

Podle ženy byl zpáteční let kvůli špatné zkušenosti velmi nepříjemný. Mluvčí společnosti Ryanair k celé situaci dodal pouze to, že jsou kojící matky na palubách letadel společnosti velmi vítány.