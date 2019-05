mšv, Novinky

Praha



Tvůrčí dílny

Oslavte Mezinárodní den dětí v tvůrčím duchu. Navštivte Kasárny Karlín, kde bude nachystána řada zábavných dílen a workshopů. Vyrobíte si v nich vlastní razítka, ozdoby do květináčů, nášivky nebo si vyzkoušíte foťáky, jaké jste ještě neviděli. Program bude zakončen promítáním filmu Cesta do pravěku. Další informace najdete zde.

Dětský den

Děti mohou svůj den oslavit také v Panském Dvoře v Dolních Počernicích, kde pro ně bude připraven mimo jiné bohatý hudební program, ale také různé hry, modelování z balonků nebo tancování. Dospělí se mohou těšit na testování vozu, soutěže navíc čekají i na ně. Více najdete zde.

Do zoo

Mezinárodní den dětí se bude v sobotu slavit také v pražské zoo, kam budou mít návštěvníci do 15 let vstup za symbolickou jednu korunu. Připraven je bohatý program s hrami a soutěžemi, který zoo nachystala ve spolupráci s městskou policií. Součástí budou rovněž oblíbená komentovaná krmení na více než 20 místech v areálu. Více informací zde.

Středočeský kraj

Děti na hrad

Ponořte se s dětmi do historie. Na hradu Český Šternberk pro ně chystají speciální tematické prohlídky, při nichž se dozvědí, jak se v památce žilo v dobách již dávno minulých. Průvodkyní vám bude klíčnice, která nejenže má klíč od všech komnat, ale zná také mnohá tajemství někdejších obyvatel. Prohlídky jsou vhodné pro děti od 5 do 10 let. Více zde.

Třebízská pouť

Navštivte o víkendu Třebízskou pouť, která nabídne tradiční atrakce, prodejní stánky, hudbu i zábavný program. Návštěvníci se mohou těšit na několik kapel, děti se pokochají skupinou historického šermu, chybět nebude ani divadelní nebo folklorní vystoupení. Podrobnosti najdete zde.

Jihočeský kraj

Pohádkový les

Vydejte se s dětmi na cestu do pohádky, kde se setkáte s neobyčejnými bytostmi. Akce, která se koná na Strážném vrchu ve Slavonicích, nabídne čtyřkilometrovou trasu, na níž bude připraveno několik stanovišť s úkoly. Připraven je také doprovodný program v podobě dětského divadla, dílen a dalšího. Více zde.

Plzeňský kraj

Pohádkový zámek

Během prvního červnového víkendu započne na zámku Horšovský Týn výstava kostýmů z pohádek Václava Vorlíčka. Těšit se můžete na 50 oděvů například z Prince a Večernice, Ptáka Ohniváka, Jezerní královny nebo z Jak se budí princezny. O životě významného režiséra se dozvíte také prostřednictvím panelové výstavy s fotografiemi. Další informace zde.

Karlovarský kraj

Den se záchranáři

Oslavte den dětí v karlovarském Centru zdraví a bezpečí, kde se zábavou i edukativní formou dozvíte zajímavosti o práci záchranářů, ale také o preventivních opatřeních, které by měl každý z nás dodržovat. Dozvíte se, jaká rizika hrozí v domácnosti nebo na železnici, pro děti je připraven také soutěžní program, za jehož splnění čeká malá odměna. Více zde.

Ústecký kraj

Středověký den

Den dětí můžete oslavit ve středověku, do kterého se přenesete na hradě Házmburk. Těšit se můžete na vystoupení šermířských skupin, ale také na hradní strašidlo, Bílou paní, která si pro děti chystá sladkosti a truhlu s překvapením. Během celého dne si budete také moct opéct špekáčky u táboráku. Více informací najdete zde.

Liberecký kraj

Dětský den na hradě

Kostýmované prohlídky, hry i tvůrčí dílny čekají v neděli na návštěvníky hradu Grabštejn, kde se bude oslavovat den dětí. Volné chvíle na zámku si budete moci zpestřit i sportem, vyzkoušíte si kroket či badminton, tedy aktivity oblíbené i u někdejších majitelů, šlechtického roku Clam-Gallasů. Podrobnosti naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Sportovní den

Sobotu můžete s dětmi strávit aktivně, a to v Hradci Králové, kde se uskuteční malý sportovní den. Na návštěvníky tak čeká několik organizovaných sportovní turnajů, ať už například v pouličním fotbalu, streetballu či stolním fotbálku. Souběžně proběhne také dětský den, připraven je i doprovodný program. Více informací zde.

Pardubický kraj

Letecký den

Pardubické letiště se o víkendu stane dějištěm už 29. ročníku Aviatické pouti. Těšit se můžete na představení řady historických letounů a akrobatické performance. Velkolepá show je doplněna také pyrotechnickými efekty, odehrávat se ale nebude jen ve vzduchu, jako i na zemi, kde představení doplní komparsisté v dobových kostýmech. Další informace zde.

Vysočina

Dětský den v zoo

Den dětí se bude v sobotu oslavovat také v jihlavské zoo, kde se můžete těšit především na několik komentovaných krmení. Seznámíte se například s tapíry, vlky, tuleni nebo lamami. Připravenou bude také letové ukázky dravců, výtvarná dílna pískování nebo soutěžní kvíz o hodnotné ceny. Více zde.

Jihomoravský kraj

Řecká sobota

Jezdí rádi na dovolenou do Řecka? Pokud se chcete na atmosféru prosluněného balkánského státu naladit, vyrazte na Řeckou sobotu na hrad Veveří. Seznámíte se blíže s kulturou této země, ale také s její gastronomií nebo folklorem. Speciální program je připraven i pro rodiny s dětmi, kde si budete moci vyzkoušet třeba tradiční tance pod dohledem lektorů. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Hry a soutěže

Oslavte svátek všech dětí ve Velké Bystřici. V tamním zámeckém parku jsou pro všechny malé nezbedy připraveny hry a soutěže. Chybět nebude oblíbené malování na obličej, na místě bude také občerstvení. Souběžně s akcí bude probíhat Bystřická kuličkiáda, do níž se budete moci rovněž zapojit. Další informace zde.

Zlínský kraj

Výroba hraček

Seznamte se s tradičními lidovými řemesly. Valašské muzeum v přírodě zve o první červnové sobotě především všechny malé návštěvníky, aby si přišli vyzkoušet výrobu tradičních hraček, jak je vyráběly generace dětí po celá staletí. Zkusíte si vytvořit třeba hadrovou panenku, přírodní piškvorky, házedla a mnoho dalšího. Těšit se můžete také na pohádky od babičky. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Štramberská pouť

Tradiční pouť a atrakce si budete moct užít v neděli ve Štramberku. Chybět nebudou ani stánky s chutným jídlem a pitím, ale také nejrůznějšími pouťovými výrobky. Na své si přijdou hlavně děti, které se budou moci do sytosti vyřádit na atrakcích, třeba kolotočích. Další informace najdete zde.