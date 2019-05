mšv, Novinky

Šokovaný turista zveřejnil účet na sociálních sítích, kde lze vidět, že jen samotné kalamáry vyšly na zhruba 15 tisíc korun. Skoro 4000 stálo šest místních piv. Na portál TripAdvisor hosté podniku DK Oyster na oplátku udělili jednu hvězdičku a napsali, že je v restauraci okradli a že ceny jsou úmyslně zavádějící, aby to návštěvníci nepoznali.

Mykonos restaurant owner hits back after tourist criticises 'rip off' £700 bill for calamari and beers https://t.co/xeWadpJHnx — The Independent (@Independent) 26. května 2019

Přestože má restaurace docela dobré hodnocení, v poslední době se na ni začínají objevovat recenze, které tvrdí v podstatě totéž – že si podnik účtuje nesmyslně vysoké částky a hosty podvádí. Majitel Dimitris Kalamaras se ale kritice brání s tím, že ceny jsou správné, a kdo na jídlo nemá, má se uchýlit k nějaké levnější variantě. „Máme pochopení pro to, když není zákazník s našimi službami spokojen, přestože se snažíme o co možná nejlepší servis,“ řekl pro server Daily Mail Kalamaras.

Nejsme kriminálníci, tvrdí majitel



Že jde ovšem o past na turisty, je podle něj nefér. „Jak to, že si luxusní hotel může účtovat od 200 do 500 eur za noc, a nikoho ani nenapadne porovnávat to s penzionem? Proč zákazník obchodu s konfekcí zaplatí za bundu 50 eur, zatímco jinde by vyšla na tisíce? Takže jsme všichni kriminálníci, zloději a špatní lidé?“ uvedl Kalamaras a dodal, že ceny jídel odráží jejich kvalitu a jsou pečlivě zvoleny.

Přesto se podnik další kritice zřejmě nevyhne, čím dál více turistů totiž na jeho adresu uvádí, že je podvodný a že se obsluha někdy hostům zdráhá dát menu. Ceny navíc nejsou uvedeny na porci, ale na 100 gramů, což mnoho zákazníků neodhalí.

„Pokud si něco nemůžete dovolit, tak místo toho, abyste byli zahořklí, zvolte raději speciální menu, které možná nebude tak uspokojivé, ale dá vám alespoň nahlédnout do toho, co obvykle podáváme,“ vzkázal Kalamaras nespokojeným turistům.