mšv, Novinky

V domě vzhůru nohama je obráceně úplně vše, což návštěvníkům nabízí různorodé možnosti při pořizování snímků. Mohou třeba zabořit hlavu do záchodu nebo se nechat zvěčnit při chození po stropu. „Chtěli jsme, aby byla stavba co nejrealističtější, abyste si připadali, že jste u někoho na návštěvě, říká Tom Dirse, šéf společnosti Upside Down House UK, která instalaci do Brightonu umístila.

Místní novou atrakci přijali vřele. „Myslím, že se do Brightonu absolutně hodí. Jsme tu všichni trochu neobvyklí,“ myslí si jedna z návštěvnic, přičemž naráží na fakt, že se o Brightonu často mluví jako o městě plném výstředních lidí, podivínů a hipsterů. „Ideální místo k tomu pořídit si mraky stupidních fotek na sociální sítě, což všichni milujeme, že?“ dodává další z návštěvnic.

Už čtvrtý svého druhu



Nejedná se o první dům vzhůru nohama, který ve Velké Británii vyrostl. Společnost Upside Down House UK už v minulosti nainstalovala tři. První vyrostl koncem loňského roku v Bournemouthu. Dalšími dvěma se mohou pyšnit v Lakeside v Essexu a zábavním parku Adventure Wonderland, který se nachází v hrabství Dorset.

Domy postavené vzhůru nohama bývají oblíbenými turistickými atrakcemi po celém světě. A není jich zrovna málo. Dva z nich byste našli například v Polsku, ten blíž k českým hranicím je v Miłkówě, druhý u městečka Szymbark nedaleko Gdaňsku. Další mají v Rakousku u Innsbrucku.

Dále ve světě se převráceným domem mohou pyšnit na thajském Phuketu, v Tchaj-peji nebo v Šanghaji.