mšv, Novinky

Praha



Mezi ploty

Do areálu Psychiatrické léčebny Bohnice se po roce vrací hudební a divadelní festival Mezi ploty. Návštěvníci se mohou těšit na celkem 14 scén, kde si vyberou to své. Představí se třeba Barbora Poláková, PSH, Lake Malawi, stand-up show Na stojáka nebo herci z A studia Rubín. Více informací naleznete zde.

Dyzajn market

O víkendu se u Národního divadla opět uskuteční velká přehlídka autorské tvorby, letní edice Dyzajn marketu. K prohlížení i koupi budou designové oblečení, šperky, ale také nejrůznější bytové doplňky, porcelán a další. Součástí bude samozřejmě i občerstvení, drinky, kavárna nebo hudební program a módní přehlídky. Více najdete zde.

Májové slavnosti

Malostranský hřbitov se v neděli stane dějištěm jubilejních Májových slavností. Návštěvníci se mohou těšit na hudební program, v jehož rámci zazní skladby hornisty Giovanniho Punta, který je na hřbitově pochován. Představena bude také nová publikace o Malostranském hřbitově, součástí budou rovněž komentované vycházky. Podrobnosti najdete zde.

Středočeský kraj

Lokální jídlo

Ochutnat domácí i cizokrajné pokrmy budete moci na festivalu, jenž se v sobotu uskuteční v Kutné Hoře. Letošní ročník bude zaměřen na biopotraviny a kulinářské výrobky z nich, návštěvníkům bude představeno lokální pivo i víno. Během dne se budete moci podívat také na tematické ukázky výroby a přípravy některých pokrmů. Podrobnosti naleznete zde.

Vinný košt

Za vínem se můžete v sobotu vypravit do Příbrami. Na náměstí T. G. Masaryka se uskuteční vinný košt, kde se představí na 15 českých a moravských vinařství. Kromě degustací budete moci i něco sníst nebo si poslechnout hudbu. Více informací najdete zde.

Jihočeský kraj

Chutě ze světa

Festival dobrého jídla z celého světa se uskuteční v sobotu ve Volyni. Tematicky bude zaměřen na prvorepublikovou kuchyni, chybět ale nebude ani ochutnávka chutí z ciziny, mimo jiné z Indie, Afriky, Španělska, Francie a Japonska. V rámci tématu první republiky proběhnou také módní přehlídky nebo výstava historických automobilů. Více naleznete zde.

Plzeňský kraj

Víno a jídlo

Na zámku Kozel se v neděli uskuteční premiérový ročník food festivalu, který slibuje vedle jídla také ochutnávku vína. Těšit se můžete na dvacet stánků tuzemských vinařství a více než desítku zastávek s nejrůznějšími delikatesami. V zámeckém parku budou připraveny zóny pro odpočinek a piknikování. Chybět nebudou ani komentované prohlídky. Další informace zde.

Karlovarský kraj

Kyselské slavnosti

Další ročník Kyselských slavností, konajících se v sobotu, nabídne řemeslné stánky s různými výrobky, občerstvením a dalším doprovodným programem. Během celého dne budou v kině probíhat projekce o vývoji revitalizace v Kyselce, v areálu bývalých lázní se také dvakrát denně uskuteční komentované prohlídky. Další informace najdete zde.

Ústecký kraj

Festival zdraví

Zajímáte se o zdravý životní styl? Pak v sobotu vyrazte do Mostu, kde se představí šedesátka vystavovatelů, restaurace, kavárny, výrobci zdravých produktů, ale také regionální sportovní kluby. Kromě jídla se tedy můžete těšit i na informace, jak se efektivně hýbat. Hosty festivalu budou například Margit Slimáková nebo David Frej. Podrobnosti najdete zde.

Liberecký kraj

Noční závod

Sobotní večer bude v Liberci patřit závodu Night Run. Jak název napovídá, poběží se za tmy, závodníci budou mít na výběr ze dvou tratí, na deset a pět kilometrů, přičemž kratší z tras je určena pro charitativní běh. Čelovka je nutným vybavením. Další informace najdete zde.

Královéhradecký kraj

Na jednom břehu

Nábřeží v Hradci Králové ožije v pátek a sobotu díky hudbě, jídlu, designu i umění. Festival Na jednom břehu slibuje kombinaci všeho zmíněného. Z interpretů se můžete těšit třeba na Zrní, Barboru Polákovou nebo J.A.R. Chybět nebudou ani nejrůznější pochoutky, alko i nealko pití, dále šperky, móda, přírodní kosmetika nebo designové výrobky. Více zde.

Pardubický kraj

O nejlepší guláš

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš se v sobotu uskuteční v Králíkách. A kdo nebude soutěžit, bude moci zkrátka jen degustovat a hodnotit a rozhodnout tak o vítězi. Chybět nebude samozřejmě ani pivo. Po ukončení akce bude připravena lehká zábava. Další informace naleznete zde.

Vysočina

Festival jídla

Za jídlem můžete v sobotu vyrazit také do Jihlavy. Ochutnáte kulinářské speciality ze světa i Česka, setkáte se také s inspirativními osobnostmi, které si připravují workshopy. Návštěvníci se mohou těšit také na beauty zónu nebo projížďku moderními vozy či hudební vystoupení. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Extrémní kuchyně

Skutečně netypické dobroty budete moci vyzkoušet v rámci Extrem food festivalu, který se uskuteční v sobotu v Brně. Pro otrlejší strávníky jsou připraveny hmyzí speciality, hadí maso, žabí stehýnka, šneci nebo kuřecí pařáty. Ti méně odvážní mohou zůstat u klasik, jako jsou sushi, paella, a pokud vám nevadí pálivé, tak nebudou chybět ani pokrmy s chilli. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Vinné slavnosti

Od pátku do soboty se v Olomouci konají vinné slavnosti. Těšit se můžete na množství ochutnávek od tuzemských vinařů, ale i těch ze zahraničí, třeba z Maďarska či Nizozemska. Dozvíte se také mnohé zajímavosti o historii vinařství a nebude chybět ani dobrá muzika, u které víno zkrátka lépe chutná. Podrobnosti o akci najdete zde.

Zlínský kraj

Garden Food Festival

Putovní Garden Food Festival zavítá o víkendu do Rožnova pod Radhoštěm a návštěvníci si na něm budou moci vychutnat vybrané delikatesy zahraniční i tuzemské kuchyně. Na své si přijdou zejména příznivci lokálních a farmářských potravin. Gastronomii bude sekundovat také muzika, uslyšíte blues, jazz i latinu. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Duhový běh

Nejbarevnější akce, to je Rainbow Run, který se v sobotu uskuteční v Ostravě. Závod plný pozitivní energie a práškových barev nabídne dvě tratě, na pět a dva kilometry. Po akci následuje afterpárty, na které vystoupí třeba Leoš Mareš, skupiny No Name či Poetika. Více zde.