V Kutné Hoře mají z kostí lustr i erb

Do kostnice v Sedlci v Kutné Hoře ročně zamíří přes čtyři sta tisíc turistů z celého světa. Zajeli jsme se tam podívat i my, abychom zjistili, co je sem táhne, a proč je tu z kostí vytvořen šlechtický erb. Dozvěděli jsme se také, že jeden americký turista lebku z kostnice ukradl, ale následně ji s omluvou poslal zpátky.