mšv, Novinky

Na aplikaci, která návštěvníkům skok do minulosti umožní, aktuálně pracuje tým spojený z Francouzů a Američanů. Projekt vyvíjejí pro Národní muzeum amerického letectva v Daytonu v Ohiu. Jakmile bude spuštěn, každý návštěvník si bude moct události válečné operace prohlédnout přes tablet - skoro jako by byl sám v centru dění. To alespoň tvrdí grafická výtvarnice Marie Angoulvantová. „Bude to jako okno do minulosti. Aplikace lidem umožní vidět historii, jako by byli její součástí,“ tvrdí.

Návštěvníci si budou moct prohlédnout nejrůznější místa a porovnat, jak vypadají dnes a jak vypadala v minulosti během bitvy o Normandii. Součástí budou také nejrůznější animace, fotografie a mapy z roku 1944.

„Chceme umožnit dalším generacím podívat se na historické události tímto způsobem, protože příběhy té doby mohou žít dál, přestože je už nemohou vyprávět lidé, kteří je sami prožili,“ dodává Angoulvantová. Podle ní si návštěvníci budou moct prožít třeba i seskok padákem z pohledu první osoby.

Od zahájení bitvy o Normandii uplyne 6. června 75 let. Při ní se spojeneckým silám podařilo prolomit Hitlerův Atlantický val a znovu otevřít v severní Francii západní frontu. U té příležitosti chystá muzeum několik speciálních akcí.