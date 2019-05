mšv, Novinky

Co vedlo muže k agresivnímu jednání, není známo. Podle svědků začal nejprve obtěžovat další cestující a posádku a házel věci na podlahu. Poté ze zdi vzal hasicí přístroj a vyhrožoval jedné z letušek, že ji s ním uhodí, řekla listu The Sun Jodie Fisherová, která cestovala na lince se svou sestrou. Poté se prý muž pokoušel otevřít dveře letadla, Fisherové doslova serval hodinky ze zápěstí a její sestru kousl do ruky.

Pasažéři muže společně s posádkou zpacifikovali a 45 minut ho měli pod kontrolou. „Zabiju vás všechny. Myslíte si, že je to vtipné? Přísahám, že vám spálím barák. Najdu si vás a zabiju, nemyslete si, že žertuju,“ říkal podle svědků muž.

Hned po přistání si muže převzala policie. „Posádka letu z Manchesteru na Gran Canaria si vyžádala policejní asistenci kvůli cestujícímu, který se začal projevovat během cesty rušivě,“ uvedla společnost Ryanair v prohlášení s tím, že muž už se s aerolinkami nikdy neproletí.

Nejde o jediný incident, který se za poslední dobu u společnosti Ryanair odehrál. V březnu se v letadle letícím z Glasgow na ostrov Tenerife strhla rvačka kvůli bosé ženě. Svou roli tam sehrál alkohol.

V dubnu se v letadle Aeroflotu zase opilý cestující pokoušel otevřít nouzový východ. Posádce a cestujícím se podařilo ho spoutat na sedačce.