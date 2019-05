ČTK

„Vycházeli jsme z ničeho či téměř z ničeho, v době, kdy byl streetart velmi často synonymem vandalismu. Dnes si ale město na festival zvyklo, a dokonce se chce stát jakousi výkladní skříní tohoto žánru,” řekl agentuře AFP umělecký ředitel festivalu a donedávna ředitel uměleckého centra v Bayonne Alban Morlot.

Město Bayonne stálo za těmito setkáními. Na dvacítce zdí města v různých čtvrtích a zejména na okraji jeho historické části jsou tak k vidění impozantní výtvory místních či mezinárodních umělců. Patří k nim velmi realistický portrét muže s baretem na hlavě a s pasteveckou holí v ruce. Toto monumentální dílo kolektivu umělců Sismikazot je vidět na pravém břehu řeky Adour.

Volné zdi nabídli i soukromníci



V roce 2017, kdy se festival konal poprvé, vyznamenala fresku ženy katalánského umělce DEIH internetová platforma Wide Walls, která sdružuje milovníky moderního a současného umění. Platforma umístila fresku do čela klasifikace nejkrásnějších děl street artu na světě. Umělec z Azorských ostrovů Pantonio vytvořil dílo vysoké 40 metrů a Američan BIP zase díla superrealistická.

Realistický portrét muže patří k těm nejpovedenějším malbám.

FOTO: Profimedia.cz

První volné zdi nabídlo město, další i soukromí vlastníci.

FOTO: Profimedia.cz

„Hlavním cílem je překvapit a nabídnout cosi nového. Nemaluje se například na hrázděných fasádách v centru města,” uvádí Alban Morlot, který měl dva roky na starosti shánět čisté zdi, které by bylo možné umělcům nabídnout. Morlot pracoval se streetartem dlouhá léta v centru Spacejunk a vysvětluje, že o festivalu uvažoval už od roku 2010. „Mnoho těchto umělců u nás vystavovalo a odcházelo, aniž by za sebou zanechalo stopu. To se mi nelíbilo, a tak jsem začal vyhledávat vhodné zdi,” říká.

První fasády, které byly umělcům přiděleny, byly na stavbách, které vlastnilo město, pak se připojili soukromí vlastníci. Kromě fresek na zdech, s nimiž se můžeme setkat při procházce po městě, zvláště na pravém břehu řeky Adour, nabízí festival Pohledy každý rok umělecké instalace ve všech ulicích. Více než 80 děl, včetně květiny na chodníku nebo kreseb na poštovních schránkách, si vydobylo své místo v každodenním životě obyvatel Bayonne.

Street art neboli pouliční umění dnes funguje i jako dobrý tahák na turisty.

FOTO: Profimedia.cz

Morlota těší, že se město Bayonne podílí jednou čtvrtinou na rozpočtu festivalu, který loni dosáhl zhruba 170 000 eur (4,4 milionu Kč). O street art se zajímají i turisté. „Dnes už nejde o to, zda je to umění, či nikoli. Má to i svou ekonomickou a turistickou stránku,” říká starosta Bayonne Jean-René Etchegaray. Ve městě jsou nyní i turistické okruhy po ukázkách tohoto žánru, a to jak pro pěší, tak pro cyklisty.

Letos se festival bude konat od 16. do 20. října.