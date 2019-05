Užitečné informace

Nejpraktičtěji se jeví zajet do Kostnice autem. Je to přes 600 km z Prahy. Osvědčená je trasa kolem Mnichova přes Bregenz a švýcarský Kreuzlingen, která vede až do Bregenzu po dálnici.

Je možné tam zaletět i letadlem, do Friedrichshafenu, a odtud lodí do Kostnice, kde si můžete půjčit kola.

Řadu užitečných informací o městě najdete na webových stránkách Tourismus Konstanz.

Stojí za vidění:

Centrum starého města, včetně tržnice

Věž Rheintorturm z 15. století, stojí na nábřeží

Zemské archeologické muzeum, ve kterém je zajímavá hlavně sbírka památek z období starověkého Říma

Akvárium Sea Life v přístavu