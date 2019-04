mšv, Novinky

Otázka ohledně budoucnosti Notre-Dame je pro Francouze palčivá, premiér Édouard Philippe navrhl vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž na podobu nové střechy. Podle něj by „nová” katedrála měla reflektovat problémy naší doby. Architekti ze společnosti Studio NAB se proto rozhodli navrhnout střechu v podobě velkého skleníku, který by upozornil na význam přírody, přičemž ve shořelé věžičce by byl umístěn včelín pro včelstva, která požáru unikla.

There is a proposal to replace the damaged roof of Notre Dame with a greenhouse! "Envisioned as a beacon for education, solidarity, and biodiversity, this conceptual glass-walled addition... provides new programming.. more relevant to today's society." https://t.co/IXiQzg1VK7 pic.twitter.com/Esi58FEHN8 — Alex Bernatzky (@ABernatzky) 30. dubna 2019

Skleník by kopíroval tvar střechy a měl by pozlacenou ocelovou konstrukci. Kromě množství rostlin a menších stromků by se střecha stala také pěkným vyhlídkovým bodem pro pozorování Paříže. „Vzhledem ke krizi, kterou naše země i celý svět prochází, máme to štěstí, že můžeme vybudovat místo, které se bude zabývat otázkami konzervace a dědictví,“ uvedla společnost v prohlášení.

Skleník by byl místem, kde by se návštěvníci dozvěděli, jak ochraňovat živé, a jak významnou roli hraje v přírodě diverzita. Podle architektů by se tak historie propojila i s aktuální otázkou oteplování planety, vymírání druhů a podobně. Jedná se ovšem jen o návrh, který nebyl schválený.

Katedrálu Notre-Dame postihl ničivý požár před dvěma týdny. Navzdory původním nepříliš pozitivním předpovědím chrám nepodlehl plamenům celý. Svou vlastní „smrt“ přežil už podruhé, poprvé byl silně poničen během Velké francouzské revoluce.