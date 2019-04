mšv, Novinky

Šéf, kurátor a jeden ze zakladatelů muzea Alex Kalman instituci založil s dalšími dvěma přáteli. Společně toužili vymyslet něco nového a neobvyklého. „Šlo o to vytvořit expozici, která by byla spíše malá než velká, a v níž by byly předměty z celého světa,“ vysvětluje vznik titěrného muzea. „Umožňujeme lidem prozkoumat velké myšlenky skrze malé objekty. Nejhezčí je pozorovat, jak vše na návštěvníky působí a vyvolává v nich otázky,“ doplňuje.

V současné expozici jsou k vidění třeba předměty, které nesli lidé ve chvíli, kdy byli postřeleni policií, nebo také exponáty vytvořené vězni. „Myslím, že lidé jsou velmi zvědaví a chtějí něco nečekaného. Neměli by při tom zkoumat jen v místech, která jsou k tomu určená, měli by být na pozoru všude, a i k takové večerce přistupovat jako k muzeu,“ myslí si Kalman.

V minulosti se v muzeu vystavovaly například předměty nalezené v Tichém oceánu, zapomenuté dokumenty z kopírek nebo podomácku vyrobené zbraně. Vzhledem k malé rozloze si expozici mohou naráz prohlížet pouze tři lidé. Aktuální výstava se návštěvníkům zpřístupní v pátek 26. dubna.

Pravděpodobně vůbec nejmenší muzeum světa mají v britské vesničce Warley, kde se před třemi lety otevřelo v typické červené telefonní budce.