mšv, Novinky

Praha



Středomořská kuchyně

Ochutnat dobroty italské, francouzské nebo řecké a chorvatské kuchyně budete moci v sobotu na smíchovské náplavce. Festival zasvěcený dobrotám ze Středomoří nabídne ryby, mořské plody, speciality z grilu, ale nebudou chybět ani víno a prosecco nebo stánky, kde pořídíte kvalitní olivové oleje. Více informací zde.

Pražský majáles

V sobotu se v Praze koná další ročník majálesu, což znamená především spoustu tuzemských kapel a interpretů. Vystoupí třeba Ben Cristovao, Mydy Rabycad, Jelen nebo The Atavists. Součástí je také majálesový průvod, kde jsou pro účastníky připraveny soutěže o nejlepší masky či alegorické vozy. Více informací naleznete zde.

Festival prosecca

Za jídlem a pitím můžete o víkendu vyrazit také do Žlutých lázní, kde se koná Prosecco & Food festival. Jak už název napovídá, hlavní roli budou hrát šumivá italská vína, kterým budou zdárně sekundovat gastronomické speciality z celého světa. Budou to například grilované krevety, chobotnice nebo ty nejlepší šunky a sýry. Podrobnosti zde.

Středočeský kraj

Festival vína

Především růžová vína nabídne letošní vinný festival (Ne)vinné Lány, který se uskuteční v Muzeu Tomáše Garrigua Masaryka. Dorazí výrobci z Moravy i Čech, a kromě desítek vzorků vína budete mít možnost ochutnat také nejrůznější dobroty, ať už kvalitní čokoládu nebo šneky. Více informací naleznete zde.

Železniční den

Fanoušci do vlaků by v sobotu neměli vynechat Středočeský železniční den, který se uskuteční v Kralupech nad Vltavou. Přichystány jsou zejména nostalgické jízdy parními vlaky do okolí, ve stanici je pak připraven samostatný program, který zahrnuje například výstavu železničních vozidel, jízdu historických autobusů nebo komentované prohlídky archivu a knihovny Českých drah. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Jarní hodování

Na loveckém zámku Ohrada proběhnou v sobotu jarní hody. Na nádvoří památky budete moci ochutnat zabijačkové speciality, součástí budou také ukázky řeznického řemesla. Kromě bourání masa se budete moci zblízka podívat na výrobu zabijačkových produktů. Program doplní také stánky s řemeslnými výrobky. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Letecký den

Už po 17. se v Plasech uskuteční Den ve vzduchu, největší letecká show v západních Čechách. Fanoušci do letectví se mohou těšit na množství současných i historických letadel, program bude připraven nejen na obloze, ale i na zemi. Kromě akrobatických vystoupení se můžete těšit i na vystoupení hudební, o možná nejvíce adrenalinovou složku se postará takzvaná žena na křídlech, která předvede chůzi na křídle letadla za letu. Více zde.

Karlovarský kraj

Souboj gulášů

V Nebanicích se v sobotu uskuteční souboj kotlíkových gulášů. Bude se tedy vařit a hlavně ochutnávat, kterému týmu se podaří uvařit ten nejlepší guláš. O tom bude rozhodovat porota, ale i samotní návštěvníci. Připraven je i další program, který čítá například prodej rukodělných výrobků nebo jarmark s různými pochutinami. Další informace najdete zde.

Ústecký kraj

Běžecký závod

Do Ústí nad Labem v sobotu zavítá běžecký seriál RunTour. Účastníci si mohou vybrat ze dvou tratí podle svého uvážení a schopností, a to na 5 či 10 kilometrů. Trasy povedou kolem nejhezčích ústeckých zákoutí, a pokud se náhodou neumístíte, nezoufejte. Jde přeci hlavně o to se zúčastnit. Propozice závodu a registrace najdete zde.

Liberecký kraj

Půlmaraton

Netroufáte si na celý maraton, ale rádi byste vyrazili na nějaký dálkový závod? Pak zkuste Brnišťský půlmaraton, který se v sobotu uskuteční v okolí Brniště. Kromě obce povede trasa Stezkou hastrmanů nebo kolem rybníků převážně po polních a lesních cestách. Zúčastnit se můžete i štafetového běhu nebo vyrazte na trasu pro nordic walking. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Noční běh

Na závody můžete vyrazit o víkendu také do Hradce Králové, kde se uskuteční Night Run, tedy běh za tmy s čelovkami. Spíše než o výkony v něm půjde o radost z pohybu, trasa není nijak dlouhá a povede centrem města a podél Labe. Součástí je také charitativní Avon běh na 5 kilometrů. Podrobnosti najdete zde.

Pardubický kraj

Designový market

V sobotu do Litomyšle zavítá Mint Market, trh s nezávislou módou, lokálním zbožím a originálními designovými výrobky od českých tvůrců. Chybět ale nebudou ani dobroty, včetně výběrové kávy, hudební produkce nebo kosmetiky. Akce má návštěvníky také vést k zamyšlení nad recyklací a udržitelností. Více najdete zde.

Vysočina

Zámecká slavnost

Na nádvoří třebíčského zámku se v sobotu uskuteční jarní slavnost. Po celý den bude vyhrávat cimbálová muzika, návštěvníci se mohou těšit především na ukázky řemesel – budou se plést košíky, vyrábět keramika nebo péct kváskový chleba. Kromě řemeslného trhu jsou připraveny také ochutnávky a prodej vín. Podrobnosti naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

Ochutnat skutečně velké množství vína můžete v rámci víkendového festivalu otevřených sklepů Jaro na Podluží. V pěti obcích se otevře na 36 sklípků, kde budete moci ochutnat stovky vín přímo od lokálních výrobců, chybět nebudou ani gastronomické speciality, připraven je rovněž kulturní program. Mezi obcemi bude zajištěna kyvadlová doprava. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Tvarůžkový festival

Poslední dubnový víkend se v Olomouci uskuteční festival zasvěcený místní specialitě, tvarůžkům. Návštěvníci tak budou moci ochutnat nejrůznější pokrmy teplé i studené kuchyně, chybět nebudou ani tvarůžkové dezerty nebo piva z hanáckých minipivovarů. O kulturní vložku se postarají hanácké folklorní soubory. Další informace naleznete zde.

Zlínský kraj

Gastronomický festival

Tradiční i netradiční dobroty z celého světa budete moct ochutnat na sobotním Gastro Festu v Uherském Brodě. Pokud nejste příliš odvážní, můžete zůstat u burgerů, panini, paelly, klobásek a dalších pochutin. Pro ty, co rádi objevují, jsou přichystány hmyzí speciality, krokodýlí maso nebo žabí stehýnka. Hlavní program doplní mimo jiné hudební vystoupení. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Dobroty ze světa

Za jídlem se můžete vypravit o víkendu také do Ostravy. Na Slezskoostravském hradě se uskuteční Garden Food Festival, kde budete moci ochutnat řadu tuzemských i zahraničních pokrmů. Chybět nebudou lokální farmářské produkty, ale ani destiláty, vína z Česka i ze světa či piva z minipivovarů. Podrobnosti o akci najdete zde.