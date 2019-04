Server Fast Company upozorňuje, že vzdálenost mezi jednotlivými sedadly se v letadlech mezi léty 2000 a 2017 zmenšila o zhruba 10,16 centimetru v důsledku snahy nacpat do letadel více lidí. V této souvislosti se sklápění sedadel stalo docela problémem, při němž může pasažér zasáhnout do osobního prostoru jiného cestujícího. Sklápění sedadel se proto stalo pro mnoho společností aktuálním tématem, nebylo totiž výjimkou, že se lidé kvůli osobnímu prostoru hádali či prali.

Podle společnosti Delta Airlines je sklápění naprostou zbytečností a ve svých 62 letounech bude tuto možnost značně omezovat. Půjde zejména o kratší domácí lety, kde je menší pravděpodobnost, že se cestující potřebují vyspat.

Podle serveru Skift půjdou sedadla v ekonomické třídě sklopit jen o 5 centimetrů, namísto původních 10, sedadla ve vyšších třídách zase z 12,7 centimetru skončí na sklonu 8,9 centimetru. Podle Delta Airlines má jít o zvýšení komfortu cestujících, nikoli o snahu nacpat do letadla více lidí. „Nechceme na palubu přidávat další sedadla nebo najít způsob, jak ušetřit místo,“ uvedl Ekrem Dimbiloglu, který má na starosti zákaznickou péči a vybavení letadel.

Delta Airlines is limiting how much passengers can recline their seats on some domestic flights. 😐 Still flying Delta? https://t.co/hRO60PKGZq pic.twitter.com/SBKfeGE4R8