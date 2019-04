mcm, Právo

„Bude to dominanta, která dostane Brande na mapy. Bude ale fungovat i jako architektonická atrakce, která prospěje hotelovým hostům, studentům a dalším uživatelům této budovy,“ prohlásil Anders Krogh Vogdrup, projektový ředitel Bestselleru, poté, co pro stavbu zvedla minulý měsíc ruku městská rada v Brande.

Bestseller si výstavbou mrakodrapu připomene své počátky. Firma, jejíž majitel Anders Holch Povlsen je s více než sedmi miliardami dolarů nejbohatším mužem Dánska, vznikla před 44 lety právě v Brande. Firma tvrdí, že touto cestou „chce městu něco vrátit“. „Po více než třicet let jsme byli velmi rádi, že máme v Brande domov, a máme pocit, že jsme přirozenou součástí místní komunity,“ řekl Vogdrup.

Kodaňská nespokojenost

Dánská média se tvrdě snažila najít někoho, kdo by se tu stavěl proti, ale nenašla nikoho. Každý si myslí, že je to skvělý nápad, a já si to myslím také,“ řekl podle listu The Guardian reportér místního deníku Morten Dickmann.

Projevy nespokojenosti přišly spíše z Kodaně, kde si stavbu vzal na mušku satirický web RokokoPosten. Přirovnal ji k Sauronově věži z proslulého Pána prstenů a ve svém článku s titulkem „Sauron míří do Brande“ nechal promlouvat i samotného vládce Mordoru: ten prý nabídl peníze na velkou interaktivní uměleckou instalaci ve formě ničivého oka umístěnou na vrcholku mrakodrapu.

Právě takové oko je známo z filmu Pán prstenů. A tak se teď věžáku říká i Sauronovo oko.

Obdoba v Japonsku Bestseller Tower nebude prvním věžákem na venkově. Už v roce 1991 postavili Japonci svou Sky Tower 41 mezi poli. Není ale tak viditelná na dálku, jak by měla být Bestseller Tower. Ta vyroste v téměř ploché krajině

Věžák, který se má jmenovat Bestseller Tower, bude prý ve venkovské krajině viditelný na vzdálenost šedesát kilometrů. Uvidí ho jak návštěvníci Jellingu, sídla slavného dánského krále Haralda Modrozuba, tak výletníci v Legolandu, který leží jen asi 30 kilometrů od Brande. I navzdory podpoře ve městě připustil ale Vogdrup, že bude trvat ještě léta, než stavba začne.