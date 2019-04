mšv, Novinky

Dva zájemci budou bydlet v majáku Ardnamurchan a zaznamenávat migrující velryby. Informace poslouží k rozvoji takzvané Hebridské velrybí stezky, která se brzy spustí jako první svého druhu ve Velké Británii. Má jít o jakousi síť pozorovacích bodů. Projekt má propagovat Skotsko jako jednu z nejlepších evropských destinací pro pozorování velryb, delfínů a sviňuch, tedy kytovců obecně.

Fond HWDT pátrá po páru, který by se neštítil otočit se k civilizaci zády a dohlížel by na kytovce v oblasti, přičemž by měl hrazeno jídlo, ubytování i další výdaje spojené s projektem.

#Scotland's #Ardnamurchan #lighthouse is looking for volunteers! "It is possibly the most idyllic summer job you could imagine. Two people, a remote lighthouse and endless hours spent counting the passing #whales." https://t.co/A7ISCPlNTT pic.twitter.com/qI6ykGCApy — USLHS (@USLHS) 9. dubna 2019

Od uchazečů jsou vyžadovány odborné znalosti, návštěvníkům stezky by totiž poskytovali informace o mořských živočiších, životním prostředí a dalším. „Rádi byste získali hodnotné pracovní zkušenosti a zároveň sehráli klíčovou roli v ochraně oceánů? Lákalo by vás bydlení a práce v majáku v odlehlé části Skotska? Pak je to pro vás životní příležitost,“ píše se v popisu práce.

Pro úspěšné uchazeče by se zároveň jednalo o skvělou možnost, jak se blíže seznámit se skotskou kulturou i faunou a flórou. „Dobrovolníci budou zodpovědní za doručování dat pro náš program, budou zároveň úzce spolupracovat s naším týmem, ale stejně tak s personálem majáku,“ uvádí se dále v inzerátu.

Turistika zaměřená na divočinu nabývá ve Skotsku na značné popularitě, podle serveru Herald Scotland se množství lidí zajímá právě o pozorování velryb. Vnější Hebridy při tom patří k nejodlehlejším částem Velké Británie, oproti Vnitřním Hebridám leží o poznání dále od pevniny.