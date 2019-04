Zboží.cz

Eurovíkendy – jak už ostatně jejich název napovídá – jsou obvykle poznávací zájezdy, které probíhají buď o víkendových dnech, nebo v rámci prodlouženého víkendu. Na rozdíl od klasických dovolených nejsou určeny pro to, aby člověk ležel od rána do večera na pláži, spíše jsou skvělou volbou pro lidi, kteří rádi poznávají památky, historii či přírodní krásy dané destinace. Takový eurovíkend vás přesto skvěle „vytáhne“ ze všedních starostí a vy se na dva tři dny přenesete do zcela nového světa a načerpáte spoustu zážitků. A co víc, když se podíváte na nabídku cestovních kanceláří, zjistíte, že takové prodloužené víkendy v evropských letoviscích nezruinují váš rodinný rozpočet!

Zavazadlo je základ

Zatímco když vyrážíme na dovolenou, většinou táhneme spoustu tašek, batohů a kufrů, výhodou eurovíkendu je bezesporu i fakt, že na dva až tři dny mnoho věcí nepotřebujeme. A tak nám úplně stačí jen malé zavazadlo s nezbytnostmi. Nejenže nám balení nezabere takovou dobu, ale na letiště dorazíme jen s příručním zavazadlem do letadla. A to znamená mnohem méně starostí s odbavováním (zavazadlo máte stále u sebe, neodbavujete ho). Vždy si ovšem u společnosti, s níž letíte, ověřte povolené rozměry příručního zavazadla a také jeho váhový limit (obecně bývají povolené rozměry okolo 55 x 40 x 20 cm a hmotnost do 10 kg). Každý centimetr či dekagram navíc by se vám mohl nepříjemně prodražit.

Jaké palubní zavazadlo je nejlepší? V zásadě máte na výběr mezi batohem, taškou nebo kufrem. Všechna zavazadla mají svá pro a proti. Tašky do ruky či přes rameno nebývají tak praktické na přenášení (zvláště plánujete-li nezůstávat na jednom místě, ale hodláte se zavazadlem dále cestovat), proto se vyplatí porozhlédnout se po tašce na kolečkách nebo tzv. weekenderu – tašce přímo dělané na prodloužené víkendy a obvykle s rozměry vhodnými do letadla. Bývají odolné, všechny věci do nich přehledně naskládáte a většinou neřešíte problém s přílišnou hmotností.

Co se batohů týče, jsou pro cestování rozhodně praktické, navíc je snadno „vtěsnáte“ do přihrádky na zavazadla v letadle. Jsou navíc vyrobeny z lehkých materiálů, a tak se nemusíte bát, že byste již v polovině balení překročili povolený hmotnostní limit pro příruční zavazadlo. Nevýhodou může být fakt, že nebývají většinou silně vyztužené jako kufry či některé tašky, a tak nechrání křehké věci jako jiná zavazadla. Při výběru batohů si rovněž hlídejte vyztužení a odvětrání zad – nesprávně zvolené zavazadlo může pořádně zavařit vaší páteři.

Jestliže dáváte přednost kufru do letadla, porozhlédněte se přímo po tzv. kabinových kufrech. Jak už název napovídá, jsou do letadla jako dělané (jsou většinou lehčí než klasické kufry, i když počítejte s tím, že nejméně okolo 2 kilogramů vám z hmotnostního limitu uberou). Najdete je jak v klasické textilní, tak i skořepinové variantě. Skvěle ochrání vaše věci, které můžete navíc přehledně sbalit. Vzhledem ke snazší manipulaci se vyplatí zvolit kufr na kolečkách.

Co určitě neopomenout

Ačkoli by se mohlo zdát, že sbalit si na dva nebo tři dny není žádná věda, vzhledem k tomu, že cestujete jen s příručním zavazadlem, vyplatí se každou věc opravdu promyslet. Základem jsou samozřejmě doklady, letenka, mobilní telefon, mapa nebo průvodce a peníze. Ostatní „obyvatele“ kufru či batohu je pak třeba zvážit. Zjistěte si, jaké má být ve vybrané lokalitě po dobu vašeho pobytu počasí, abyste věděli, jak nalehko si můžete sbalit. Rozhodně se vyplatí také pečlivě naplánovat, kam se během víkendu vydáte – budete spíš obdivovat historické památky ve městě, nebo vyrazíte do přírody? Jasný plán vám totiž pomůže vybrat outfit a boty. Především ženy mívají tendenci balit si více oblečení, než budou opravdu potřebovat, pamatujte ale, že v případě prodloužených víkendů opravdu platí, že méně je více a vystačíte si se základními kousky.

Obecně se dá říci, že byste měli vsadit především na pohodlí. Budete-li celý víkend chodit, nemá cenu, aby vám místo v kufru zabíraly lodičky na vysokém podpatku (i když není úplně ideální navštěvovat historické památky nebo vyhlášené restaurace v ošoupaných teniskách). Jestliže se chystáte okusit moře nebo pláž, nezapomeňte plavky. Pokud řešíte i jednotky gramů v zavazadle, jednodílné plavky zaberou o něco více místa než například takzvané plavky brazilky (ostatně i u pánských plavek existuje několik variant, jež se liší objemem).

Spoustu místa může v kufru také zabrat kosmetika a doplňky. Řada cestovatelů proto spoléhá na nejrůznější vzorky a testery svých oblíbených krémů nebo parfémů (šampon či sprchový gel bývá standardním vybavením hotelové koupelny). Nezapomeňte přibalit pánské nebo dámské sluneční brýle – jejich opomenutí se vám může bolestivě vymstít.

Samostatnou kapitolu tvoří elektronika. Asi nikdo dnes necestuje bez mobilního telefonu. Přibalení notebooku nebo tabletu dobře zvažte, pravděpodobně se bez něj na těch pár dní obejdete. Pokud k zachycení vzpomínek používáte telefon a potrpíte si i na tzv. selfie fotky, nezapomeňte sbalit také selfie tyč s Bluetooth. Jestliže dáváte přednost klasice, pak nezapomeňte na fotoaparát. Nicméně ať už si s sebou berete jakoukoli elektroniku, vždy se přesvědčte, že jste sbalili také všechny potřebné nabíječky a v případě některých zemí také adaptéry.

