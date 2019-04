Se surfem až na konec světa

Schody do nebe, vstup do pekla nebo konec světa. Takto říkali lidé výběžkům pevniny, která mizela v moři. Stejně je na tom i mys Svatého Vincenta na jihozápadě Portugalska. Odděluje klidnější východní pobřeží Algarve s rozlehlými plážemi a dramatické západní, kde na vás čekají strmé útesy a pořádné vlny. A právě to je rájem surfařů, kteří sem jezdí celý rok.