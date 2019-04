mšv, Novinky

Vyhlídková věž leží jižně od Kodaně nedaleko zámku Gisselfeld a stala se nyní nejvyšším bodem dánského ostrova Sjælland. Po točitém 650 metrů dlouhém chodníku mohou návštěvníci vystoupat vysoko nad koruny stromů. Podle architekta Tuea Hesselberga je myšlenkou přivést lidi blíže přírodě. „Je to cesta, po níž se vydáte od nejnižší částí lesa až nad koruny, kde si můžete prohlédnout okolní krajinu,“ uvedl.

Z vrcholu jde při dobré viditelnosti dohlédnout až do Švédska.

FOTO: Profimedia.cz

Vyhlídka je z oceli a zcela ctí dánský smysl pro vše, co je v souladu se životním prostředím. Kovová konstrukce nevyžaduje natírání ani ošetření chemikáliemi celých 100 let. Samotný dřevěný chodníček rovněž není ošetřen chemií a může se v budoucnu nechat rozložit v lese. „Mysleli jsme na udržitelnost a šetrnost, takže dřevo není ničím ošetřené. V případě, že by bylo třeba ho vyměnit, můžeme ho kdekoli ponechat rozkladu,“ doplnil Hesselberg.

První dny po otevření navštívily vyhlídku stovky lidí. „Myslím, že je to fascinující stavba. Když jdete ve spirále nahoru, jste trochu dezorientovaní, ale je hezké, že se můžete dostat velmi blízko korunám stromů. A když se dostanete až na vrchol, máte před sebou krásný výhled,“ myslí si návštěvník z Irska Gary Hamilton.

Na vrchol vede 650 metrů dlouhý dřevěný chodník.

FOTO: Profimedia.cz

Jedná se o první takovou vyhlídku svého druhu v celé Skandinávii. „Moc se nám tu líbí. Dostal nás výhled a málem nás odfouknul vítr. Ale vyhlídka se mi zdá bezpečná,“ sdělila návštěvnice z Velké Británie Julia Daunceyová.