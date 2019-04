Jakub Kynčl, Novinky

Budete jednou z hvězd nedělního živého přenosu pořadu Expedition Unknown: Egypt Live na kanálu Discovery. S kamerou si rozumíte dobře, ale nejste přece jen trochu nervózní, když to poběží naživo?

Samozřejmě, jsem velmi nervózní! Vždyť budeme otevírat dva sarkofágy, které byly zapečetěny před 2500 lety. Otevřít poprvé sarkofág před milióny lidí, to přece musím být nervózní. Navíc nemůžete předjímat, co bude uvnitř. Na tomto nalezišti jsme odkryli velký, opravdu obrovský hřbitov, na kterém se nachází mnoho vápencových sarkofágů.

Na co se těšíte nejvíc v rámci tohoto vysílání?

Víte, těším se na to, až světu odhalím informace, které mám o tomto nalezišti a obřím hřbitově, který byl nalezen úplnou náhodou. Nikdy jsme opravdu nečekali, že tu nalezneme velké sarkofágy či vápencové obelisky. Doufám, že uvnitř najdeme spoustu důležitých předmětů, které nám něco řeknou o životě těchto lidí. V každé hrobce totiž najdete artefakty, o kterých měli pozůstalí za to, že by je chtěli mít zemřelí při sobě v posmrtném životě.

Zahi Hawass na první pohled vždy připomínal postavu Indiana Jonese.

FOTO: Profimedia.cz

V roce 2020 se otevře nové obří egyptské muzeum v Káhiře. Čím se bude lišit od toho stávajícího a co si od něj slibujete?

Jsem velmi hrdý na to, že jsem stál u počátku tohoto projektu v roce 2005. Tehdy se plánovalo, že bude otevřené už v roce 2015, ale to se nestihlo. Nicméně půjde o největší skutečně archeologické muzeum na světě. Úplně poprvé budou moci lidé z celého světa vidět Tutanchamonovu masku - vystavenou skutečně krásně a profesionálně. Ale je toho daleko více. Věřím, že toto muzeum se ukáže být nejdůležitějším projektem v celém Egyptě. Sepsal jsem katalog jak k samotnému muzeu, tak i jen ke králi Tutovi samotnému. Považte, že v tom muzeu bude vystaveno celkem 5389 předmětů.

V oblasti bezpečnostních opatření jste v posledních letech v Egyptě ušli pořádný kus cesty. Považujete vy osobně už třeba i Sinaj za zcela bezpečné místo pro turisty?

Rád bych řekl, že jsem velmi čestný muž. Egypt je bezpečný a je zcela bezpečný celý. Za posledních sedm let jsem tu prováděl asi devět tisíc Američanů a cítili se bezpečně. A zrovna minulý víkend jsem viděl uvnitř údolí Králů asi tři tisíce turistů. To by mělo celému světu ukazovat, že je Egypt bezpečný.

Z vlády jste se po odvolání ze své pozice v roce 2011 přesunul směrem do soukromého sektoru, kdy se podílíte na cestách movitých amerických turistů do Egypta, kteří jezdí na speciální VIP prohlídky, které jinak lidem nebývají dostupné. Zdá se, že stále máte dobré kontakty na správných místech.

Tak to není, to by si mohla zařídit každá cestovní kancelář. Já jsem jen souhlasil s tím, že budu provádět klienty té jedné konkrétní cestovní kanceláře. Je to o tom, že ty hrobky, které pro ně byly speciálně otevřené, může navštívit každý. Každý, kdo zaplatí onen oficiální poplatek, který je s tím spojený a který si oni zaplatili. Já v tom žádné zásluhy nemám a nikdy se nevkládám do záležitosti otevírání jakéhokoliv místa zájemcům. V tomto projektu jsem pouze v roli průvodce a lektora.

Na jaké zážitky ze své bohaté kariéry vzpomínáte nejčastěji?

Nelehká otázka. Bylo jich opravdu mnoho, ale jako první si vybavuji tu chvíli, kdy jsme posílali robota dovnitř Chufuovy pyramidy a najednou jsem před sebou spatřil tajné dveře, to bylo v roce 1993. Druhým silným zážitkem bylo to, když jsem se podíval poprvé do tváře Tutanchamonovi. Posléze se nám podařilo poodhalit tajemství, jak tento mladý panovník zemřel. A třetí byl asi moment, kdy jsem spatřil údolí Zlatých mumií.

Zahi Hawass si prohlíží mumii faraona Tutanchamona.

FOTO: Profimedia.cz

Je toho nepřeberně, že?

Teď nad tím ještě přemýšlím a napadá mě ještě nález hrobek stavitelů pyramid, kdy jsme celému světu ukázali, že to byli Egypťané.

Co berete za svůj největší úspěch?

Mám za to, že mým největším úspěchem kariéry je to, že jsem stál u školení mladých lidí, kteří mohou být další generací, která zvládne vykopat a zrenovovat všechny ty úchvatné stavby. Důležité je myslet nyní hlavně na ochranu památek, ať už pochází z doby faraónů, anebo jde o židovské či islámské památky. Otevřel jsem 22 muzeí a zařídil návrat asi 6000 artefaktů ze světa zpět na své místo.

Je přes to ale něco, co vás mrzí, že jste ve své pozici nestihl?

Je. Chtěl jsem, aby se nám vrátila do Egypta busta královny Nefertiti a Rosettská deska. Jenže pak přišla revoluce a už jsem to nemohl dotáhnout. Ale nevzdal jsem se. Nyní vedu velký mezinárodní tým intelektuálů tvořený jak lidmi ze zahraničí, tak i Egypťany a budeme požadovat návrat busty Nefertiti z Berlína, protože v první řadě vůbec neměla Egypt opustit.

Bustu panovnice Nefertiti by chtěl Hawass dostat z Berlína zpět do Egypta.

FOTO: Profimedia.cz

S vědomím rizika, že se umíte rychle naštvat - co ta Sfinga? Ukrývá se v ní či pod ní něco, o čem lidé nemají vědět? Jistě víte, nač narážím.

Vím o tom, že mě někteří lidé obviňují z utajování důkazů ohledně této věci a myslí si, že je pod Sfingou něco významného ukryto. Můžu ale s klidem říci, že jsem dělal kolem Sfingy zkušební vrty a zjistil jsem, že je Sfinga z pevného kusu kamene a nic se pod ní nenachází.

Co nesmí lidé při návštěvě Egypta vynechat?

Víte, nejdůležitější je, aby se vůbec odhodlali sem vyrazit. Když zmíníte Egypt před kýmkoliv na světě, začne vyjmenovávat Velkou pyramidu v Gíze, Sfingu, mumie a Tutanchamona. Každý si najde to své, je toho mnoho.

A ohledně jídla?

Svět je hezčí místo, když si dáte sushi. To je jednoduše mé nejoblíbenější jídlo.

Nečekáte, že budu čtenáře lákat do Egypta na sushi, že ne?

Jo takhle to myslíte. Mám rád malé porce jídla, takže z místních jídel mi vyhovuje šiškebab, kuřecí kebab a podobné pokrmy. Egypt má skvělou kuchyni a zejména v Káhiře si můžete užít opravdu všechny typy restaurací. Ve své knize Zahi Hawass: Tajemství Egypta, která právě teď vychází, jsem popisoval právě i gastronomické taje naší země.

Pro siné emoce nešel Hawass nikdy daleko.

FOTO: Profimedia.cz

Ruku na srdce, svět není jen Egypt a vy jste se docela hodně nacestoval. Jakou část světa jste si oblíbil?



Hrozně bych si chtěl zajet do Peru, které je pro mě úchvatnou destinací a i mým oblíbeným místem. Pomáhal jsem tamější vládě s návratem asi 20 tisíc artefaktů, které si odvezla univerzita Yale na zápůjčku a nikdy je nevrátila. Jinak se mi ještě moc líbí malá městečka v Itálii. Když tak nad tím přemýšlím, Itálie je po Egyptu vlastně dost možná můj favorit. A nemůžu nezmínit Los Angeles, kde mám snad více přátel než v Káhiře.

Těším se na nedělní show.

Děkuji! Rád sdílím své poznatky s veřejností a to bude i případ tohoto pořadu. Je pro nás velmi důležité naučit veřejnost nadšení pro starověký Egypt, aby vnímala to magično, která jej obestírá. A show jako tato pomáhá rozšířit tuto magii do celého světa...